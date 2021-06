Il romanzo di Quentin Tarantino di C’era una volta a Hollywood è stato rilasciato e, oltre a portarci più a fondo nella sua visione della Los Angeles del 1969, fa specificamente luce su uno dei più grandi misteri di quel film. Scrivere quel romanzo ha permesso al regista di mostrare un nuovo muscolo creativo – e sembra che voglia continuare a esercitare quel muscolo, potenzialmente con adattamenti di alcuni suoi film, incluso il suo film di successo Le iene.

Parlando di come è arrivato all’idea di scrivere un romanzo di C’era una volta a Hollywood, Tarantino ha detto nel podcast di The Big Picture che ha sempre “adorato” le novelizzazioni dei film tascabili che un tempo occupavano le rastrelliere dei minimarket.

“Ho pensato tra me e me: ‘beh, cazzo, dovrei scrivere uno di questi libri per uno dei miei film. Quindi il mio primo pensiero è stato Le Iene, perché c’è una sezione mistero/crimine nelle librerie… voglio dire, calza proprio a pennello. E ho anche scritto due capitoli di un romanzo di Le iene. Ma poi ho pensato: ‘aspetta un attimo. Che cazzo sto facendo? L’ultimo film che ho fatto è C’era una volta a Hollywood. Ho tonnellate di materiale che non ha mai visto la luce – materiale che non ho mai nemmeno scritto a macchina perché non l’avrei potuto includere nel film. E sono sicuro che alla gente piacerà.'”

Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a scrivere romanzi di altri suoi film, Tarantino ha risposto:

“Si. Non so se scriverò qualcosa di tutti i film che ho fatto, ma posso sicuramente scrivere un romanzo di Le Iene. Potrebbe essere davvero fantastico. E poi [sto lavorando su] qualcosa di originale. È un po’ polposo. Ho un’idea western e ho scritto circa due capitoli di un romanzo western originale”.

È interessante notare, tuttavia, che Tarantino afferma di non essere interessato solo ad adattare il proprio lavoro da regista.

“Quello che mi piacerebbe fare, però, a un certo punto, è trovare un film che non sia mio e fare un romanzo di questo film. Deve essere qualcosa che potrei fare a modo mio, ma non capovolgere completamente.” Sfortunatamente, Tarantino non ha citato nessun film come esempio.

Quando gli è stato chiesto del suo libro sulla critica cinematografica di cui si parla da tempo, Tarantino ha confermato che il progetto è di prossima uscita.

“Ho firmato un contratto per due libri”, ha detto nel podcast. “Questo e un altro… Ho quasi finito.”

Nel 2019, Tarantino ha firmato un contratto per la scrittura di due libri con la società HarperCollins per il romanzo di C’era una volta a Hollywood e un libro di saggistica chiamato Cinema Speculation, che viene descritto come un “tuffo profondo nei film degli anni ’70, un ricco mix di saggi, recensioni, scritti personali.”

