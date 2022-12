In una recente intervista Quentin Tarantino ha rivelato che aveva scritto un ruolo specifico per l’attore Adam Sandler per il film “Bastardi senza gloria” del 2009.

Adam Sandler tuttavia dovette rifiutare la proposta di apparire nella pellicola perché già impegnato nel girare il film “Funny People” di Judd Apatow uscito poi nello stesso anno della produzione di Tarantino.

Il ruolo che avrebbe dovuto interpretare Adam Sandler era il sergente Donny “The Bear Jew” Donowitz. La parte poi è andata all’attore Eli Roth con una parziale riscrittura della caratterizzazione del personaggio.

La rivelazione è stata riferita proprio dal regista statunitense durante un’apparizione al podcast Club Random di Bill Maher in cui era presente anche lo sceneggiatore di “Funny People” Judd Apatow.

Tarantino ha detto di aver conosciuto sia Sandler che Apatow ai tempi delle riprese di “Little Nicky – Un diavolo a Manhattan” del 2000 nel quale proprio il regista aveva recitato in un cameo.

Quentin Tarantino e il ruolo per Adam Sandler in “Bastardi senza gloria”

Lo stesso sceneggiatore Apatow ha confermato l’indiscrezione divulgata da Tarantino, sentendosi in parte in colpa perché quando ha scritto il film “Funny People” con Sandler non sapeva che in quel momento esatto Tarantino lo cercasse per inglobarlo nel cast, già stellare, di “Bastardi senza gloria”.

Alla fine Tarantino ha dovuto cambiare idea e ha anche dichiarato che l’interpretazione da parte di Sandler in “Funny People” era per lui più adatta.

Tarantino ha inoltre rivelato che le origini ebraiche di Adam Sandler sarebbero state perfettamente calzanti con la parte del sergente che pestava con una mazza alcuni nazisti.

Il regista ha poi scherzato sul fatto che Apatow abbia rubato tutti i migliori attori di Hollywood con origini ebree.

“Seth Rogen e tutti i bravi ebrei stavano facendo Funny People. Sto uccidendo Hitler con mazze da baseball e non ci sono buoni ebrei disponibili! David Krumholtz, nessuno! Tutti i buoni ebrei erano tutti impacchettati! Sto realizzando la fantasia di ogni ebreo e non ho un attore che la interpreti!”

