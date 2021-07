The Oc è una delle serie televisive che ha appassionato maggiormente i giovani di tutto il mondo ad inizio anni Duemila. Al centro dell’attenzione la storia d’amore tra Marissa Cooper (l’attrice Mischa Barton) e Ryan Atwood (l’attore Benjamin McKenzie). Tuttavia, c’era anche un’altra coppia molto amata dai telespettatori: quella formata da Summer Roberts (l’attrice Rachel Bilson) e Seth Cohen (l’attore Adam Brody).

Dopo anni passati ad amare segretamente la ragazza, finalmente l’amore trionfa tra Summer e Seth. I più attenti, però, ricorderanno che la coppia, nella fiction, ha vissuto dei problemi con Seth che si avvicina molto ad Anna Stern (l’attrice Samaire Armstrong) iniziando con lei una relazione. Ricordiamo che Rachel Bilson ed Adam Brody sono stati una coppia anche nella realtà per circa tre anni, fino al 2006. I due oggi sono in ottimi rapporti di amicizia con l’attore felice al fianco della moglie, Leighton Meester (la Blair Waldorf di Gossip Girl). Eppure ora, a distanza di quasi venti anni, la Bilson torna a parlare del triangolo amoroso che vedeva Seth protagonista con Summer ed Anna, ma soprattutto ammette che provava gelosia tanto che i suoi rapporti con Samaire Armstrong erano molto tesi, a seguito soprattutto di una scena molto intima. Rachel Bilson lo rivela durante il podcast Welcome to the OC, Bitches condotto dall’ex collega Melinda Clarke (Julie Cooper in The Oc):

Summer, Seth ed Anna nel triangolo amoroso in The Oc

“Quando Seth è in camera da letto con Anna e lei va a baciarlo, vedo che Samaire usa la lingua. Quando ho visto la scena, ho notato che lei lo ha baciato con la lingua e sono tornata indietro di 18 anni, avvertendo un po’ di gelosia. E la mia reazione è tipo: ‘Ma cosa stai facendo con la lingua nella sua bocca?’. Era come se il triangolo fosse diventato reale mentre lo guardavo. Ho visto la lingua e ho pensato: ‘Non esiste la lingua in televisione!”

Per Rachel Bilson è stato molto difficile accettare questo rapporto intimo tra il suo fidanzato di allora e la loro collega, tanto che, ancora oggi, quelle scene le provocano fastidio.

E tu cosa ne pensi? Eri più team Seth-Summer o Seth-Anna?