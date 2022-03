Rachel Zegler è un’attrice del New Jersey classe 2001. Nonostante la sua giovanissima età, è già uno dei nomi più popolari nel mondo della recitazione americano e non solo. Ha fatto il suo esordio lo scorso anno sul grande schermo quando ha vestito i panni di Maria nel famoso remake di West Side Story di Steven Spielberg, ruolo che le è valso la vittoria di un Golden Globe.

La sua carriera è in ascesa e si prepara a vestire i panni di Biancaneve nell’adattamento live action del classico Disney. Nel frattempo, si avvicina uno degli eventi più importanti ed attesi con ansia, ovvero la cerimonia degli Oscar. Ed ecco che arriva il colpo di scena: nonostante The West Side abbia ottenuto ben sette candidature agli Oscar, l’attrice non è stata inviata alla cerimonia. A rivelarlo è stata proprio lei mentre rispondeva ad alcune domande dei suoi fan. Giovane e famosa, la Zegler ama rendere partecipi i suoi sostenitori, così quando una ragazza le ha chiesto che vestito avrebbe scelto per calcare il red carpet degli Oscar, Rachel Zegler ha stupito. La sua risposta? L’attrice ha rivelato che avrebbe indossato i pantaloni della tuta e la camicia di flanella del suo fidanzato poiché non era stata invitata. Ovviamente la speranza è l’ultima a morire e Rachel spera che possa cambiare qualcosa all’ultimo minuto e che possa essere invitata per poter celebrare il film di persona:

Primo piano dell’attrice Rachel Zegler

“Ho provato a fare di tutto ma sembra non poter accadere. Farò il tifo per West Side Story dal mio divano. Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto ormai tre anni fa! Spero che si verifichi un qualche miracolo dell’ultimo minuto ma, a volte, le cose vanno così. Grazie per lo shock e l’indignazione – anche io sono delusa! Ma, ehi, va benissimo così! Sono così orgogliosa del nostro film!”.

Ovviamente, Rachel Zegler si è detta delusa ed ha voluto ringraziare i suoi fan che, indignati e sotto shock dopo aver saputo la notizia, hanno riempito di commenti il mondo virtuale ed hanno condannato il Comitato Organizzatore degli Oscar per aver snobbato l’attrice. Inutile dirlo, ne è nato un caos virtuale che sembra disposto a fare il possibile per far cambiare idea e dare la possibilità all’attrice di prendere parte alla serata degli Oscar.

E tu cosa ne pensi dell’esclusione di Rachel Zegler dalla serata degli Oscar? Secondo te alla fine verrà invitata? Ti aspettiamo nei commenti!