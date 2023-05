Raffaele Riefoli, da tutti noi conosciuto semplicemente come Raf, è un cantautore pugliese classe 1959. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei cantanti più amati nel panorama della musica italiana e non solo.

Fin dalla più tenera età si avvicina al mondo della musica tanto che decide di abbandonare l’università per seguire la sua vera passione. Per poterlo fare lavora come cameriere e cerca di mantenersi con i suoi risparmi fino all’incontro con Giancarlo Bigazzi che gli permette di iniziare a fare i primi passi nella carriera musicale. Voci di brani come Gente di mare, Il battito animale, Cosa resterà degli anni 80, Infinito, Sei la più bella del mondo, Stai con me, Non è mai un errore fino a Per tutto il tempo e Come una danza per citarne alcuni. Ed oggi Raf torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo 80 voglia di te che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo è già stato ascoltato in anteprima da chi ha avuto l’opportunità di prendere parte alla data zero de La Mia Casa Tour al Teatro San Domenico di Crema il 26 marzo. 80 voglia di te, infatti, farà parte dell’album La mia casa atteso dopo l’estate.

Il significato di 80 voglia di te

80 voglia di te, il nuovo singolo di Raf, è un brano dal sound tipico degli anni Ottanta che, però, viene riadattato al pop moderno. Impossibile non notare il suo ritmo incalzante e che diffonde buone vibrazioni con delle sfumature dance electro pop. A tal proposito, il cantautore rivela che:

Il cantante Raf

“Gli anni ottanta non sono soltanto qualcosa che resta in un passato nostalgico ma le novità di quel decennio ancora oggi fanno tendenza. I rifermenti espliciti nel titolo, il linguaggio e le sonorità di “80 voglia di te” sono un omaggio alla leggerezza di quegli anni memorabili che cambiarono il mondo”.

Nel frattempo, Raf si prepara a concludere il suo La Mia Casa Tour che lo ha portato in giro per il nostro paese ed è stato un vero successo. Siamo alle battute finali con le ultime due date, questa sera al Gran Teatro Geox di Padova e domani al Teatro Massimo di Pescara. Ma non finisce qui, ci saranno anche delle date attese per questa estate: si inizia il 1 giugno a Formia (LT) per poi concludere a Biasca, in Svizzera, il 25 agosto.

E tu sei un fan di Raf? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo 80 voglia di te? Ti aspettiamo nei commenti!