Raffaella Carrà è uno dei volti più noti ed amati nel nostro paese, ma anche nel mondo intero. È venuta a mancare nel luglio 2021 con la sua morte che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca perché nessuno se la aspettava. E nonostante siano trascorsi già due anni dalla sua scomparsa non passa giorno senza che si senta la mancanza del suo talento e del suo sorriso.

Per questo, la Disney, ben consapevole di tutto questo, ha deciso di puntare su di lei. In un periodo in cui è al lavoro per battere la concorrenza dei diretti avversari quali Amazon Prime Video o Netflix, quale mossa migliore se non dedicare una docuserie a Raffaella Carrà? Se ne parlava già da un po’ di tempo, ma finalmente questa docuserie è pronta per diventare realtà. La Disney, infatti, ha pubblicato il trailer ufficiale di Raffa, la prima docuserie che arriverà sulla piattaforma di streaming Disney +. Raffa è stata prodotta da Gabriele Immirzi e da Alessandro De Rita per Fremantle Italia, mentre alla regia troviamo Daniele Luchetti. La docuserie sarà composta da tre episodi dalla durata ciascuno di circa un’ora e ci racconterà la vita della famosa donna senza filtri.

Primo piano di Raffaella Carrà

Il trailer inizia con la voce di Fiorello che presenta Raffaella Carrà mentre, in sottofondo, sentiamo la famosa canzone Rumore che riempie la scena. Conosceremo sia la sua vita professionale sia quella privata iniziando proprio dalla sua infanzia in Romagna che non è stata semplice in seguito all’abbandono da parte del padre. Spazio a flirt famosi della sua vita come quello con Frank Sinatra, ma spazio anche alla tristezza per non essere riuscita a diventare madre. Si parlerà anche dei momenti difficili della sua carriera perché non sempre tutto è andato per il verso giusto, ma grazie alla sua forza ed alla sua voglia di non arrendersi mai ne è uscita vincitrice. Non mancheranno testimonianze dirette da parte di chi ha condiviso parte della sua vita con lei come Tiziano Ferro e Fiorello. La domanda che sorge spontanea, arrivati a questo punto, è chiedersi quando Raffa uscirà ed il trailer, finalmente, ce lo svela. Raffa sarà disponibile su Disney + dal 27 dicembre.

La sinossi di Raffa

Chi è Raffaella Carrà? Chi si nasconde dietro l’immagine della star italiana più famosa e amata all’estero, dietro i 60 milioni di dischi venduti, i successi televisivi, i film e le tournée internazionali? Simbolo di libertà, regina della Tt e icona Lgbtqia+: Raffaella Carrà è un mito che supera ogni barriera, un’artista amata incondizionatamente dal pubblico internazionale per oltre 50 anni. Eppure Raffaella è un mistero di cui nessuno possiede la chiave. Gelosissima del suo privato, era una donna che lottava per affermarsi in un mondo di uomini, che ha amato e sofferto come tutte e nella quale convivevano due anime, quella della diva Carrà e quella più vulnerabile di Raffaella Pelloni.

E tu sei uno dei tanti fan in giro per il mondo di Raffaella Carrà? Guarderai la docuserie Raffa su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!