Tutt noi, più giovani o meno, l’abbiamo conosciuta o almeno sentita nominare: Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio dell’anno scorso, è indubbiamente stata una delle maggiori protagoniste della televisione italiana.

Anzi, per meglio dire, della televisione italiana Raffaella Carrà ha fatto la storia, e su questo proprio non ci piove.

“Da un grande personaggio derivano grandi opere“, del resto, e così vale anche per la Raffaella nazionale: il pluripremiato regista Daniele Luchetti (tra i suoi lavori più famosi possiamo citare, per fare solo alcuni esempi, “Mio fratello è figlio unico“, “Il portaborse“, “La nostra vita“), ha dichiarato infatti di voler rendere omaggio alla star nostrana con una docu-serie a lei interamente dedicata.

Si chiamerà “Raffa”, debutterà su Disney+ e avrà il prezioso compito di ricordare questa grande donna ripercorrendo i momenti più salienti della sua vita privata e della sua fulgida carriera, per dar così modo anche alle nuove generazioni di conoscerla e non scordarla mai.

“Raffa” è a quanto pare ora come ora in fase di produzione, come accennato dalla stessa Disney+ mediante un post sulla sua pagina Instagram.

Non si hanno invece al momento maggiori dettagli nè riguardo ad un eventuale cast che prenderà parte alla serie, nè in merito ad una anche solo ipotetica data di uscita.

Vi terremo comunque aggiornati.

