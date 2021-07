Sono passati quasi dieci giorni da quando è arrivata la notizia che ha sconvolto il pubblico: la morte di Raffaella Carrà. Nonostante il tempo che passa, non smette di crescere l’amore che il pubblico continua a dimostrare nei suoi confronti. D’altronde è stato uno dei personaggi italiani più amati sia nel nostro paese che nel mondo intero.

Per il prossimo futuro si pensa già ad una serie televisiva per omaggiarla anche se, stando a quanto dichiara Giancarlo Leone (ex dirigente Rai), sarà difficile trovare un’attrice in grado di vestire i suoi panni. Ed ora arriva un’altra notizia che riguarda Raffaella Carrà: prossimamente andrà in scena un musical italiano a lei dedicato in tutto il mondo. Sarà prodotto da Valeria Arzenton, già fondatrice del gruppo Zed Live (una delle maggiori società di organizzazione di concerti in Italia) ed ha alle spalle una triste coincidenza: la Arzenton, infatti, aveva raggiunto l’accordo per trasformare in musical il film Ballo Ballo (Explota Explota) proprio pochi giorni prima della morte della Carrà. Il musical non doveva essere un ricordo postumo, bensì un lavoro da fare in compagnia di Raffaella con l’aiuto della grande artista come Valeria Arzenton rivela:

Raffaella Carrà, la Regina della Televisione

“In questo momento sono particolarmente scossa per la scomparsa di questa grandissima donna e artista. Questo progetto doveva essere una celebrazione vivente e non un ricordo postumo. A Natale fui folgorata dal film Ballo Ballo perché la storia è bella, una favola senza tempo e mostra la forza delle passioni, capaci di creare vere e proprie rivoluzioni. Così come Carrà, una donna forte e controcorrente, sempre in prima linea e al di sopra dei pregiudizi. Oggi più che mai sentiamo il peso e l’onore di rappresentare un’opera musical che dovrà celebrare per generazioni la musica e la vitalità di Raffaella Carrà”.

Il loro obiettivo, adesso, è quello di portarlo sulle scene di tutto il mondo il più presto possibile per poter omaggiare Raffaella Carrà che è stata un’icona per moltissime persone. Si parla del 2022 come data ultima ed, al momento, è stato aperto il cast internazionale per trovare giovani talenti che possano prendere parte alle varie edizioni anche se, come Valeria Arzenton afferma:

“Trovare nel mondo una protagonista capace di impersonare lo spirito di Raffaella sarà una grande e avvincente sfida”.

Secondo te chi potrebbe vestire i panni di Raffaella Carrà nel musical Ballo Ballo? Ti aspettiamo nei commenti!