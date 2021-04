Ragazze Elettriche, The Power in lingua originale, è il best seller uscito nel 2016 opera di Naomi Alderman, autrice britannica. Una storia che ha attirato molto l’attenzione del pubblico e dei lettori poiché racconta di come le donne siano diventate il genere dominante sulla terra, grazie alla loro capacità di emettere scosse elettriche. Nel libro ci troviamo in una società basata ancora sulla discriminazione sessuale, ma al contrario: sono le donne quelle che distruggono, uccidono e spaventano gli uomini che si trovano vittime di questa violenza.

Come dicevamo, ha ottenuto un ottimo riscontro tanto che Prime Video ha deciso di far diventare il romanzo una serie tv thriller che, per la prima stagione, sarà composta da dieci episodi. Ad occuparsene in prima persona è proprio l’autrice Alderman che aiuterà nella stesura delle scene e coadiuva il produttore Reed Morano. La serie è entrata in produzione da poco quindi non è stata ancora resa nota la data di uscita sul piccolo schermo, anche se si ipotizza che potrà avvenire per inizio 2022.

Tuttavia, è già noto il cast della serie tv Ragazze Elettriche. Troveremo Tim Robbins nei panni di Daniel Dandon, governatore repubblicano. La protagonista principale, tuttavia, sarà Leslie Mann che vestirà i panni di Margot Cleary-Lopez, la donna sindaco di Seattle che potrà sempre contare sul supporto di Helen, sua consigliera fidata (l’attrice Edwina Findley). Completano il cast principale la famiglia di Margot: John Leguizamo interpreterà il marito, mentre Gerrison Machado e Pietra Castro saranno i suoi figli Matty ed Izzy.

E tu hai già letto Ragazze Elettriche? Guarderai la serie tv su Prime Video? Ti aspettiamo nei commenti!