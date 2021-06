“Volevamo celebrare la bellezza delle Bahamas nel video e cercare di catturare lo spirito delle isole”, ha detto il cantante.

Lenny Kravitz celebra la sua vacanza sull’isola nel nuovo video di “Raise Vibration“, singolo apparso nell’album del 2018 con lo stesso nome.

Il video è stato girato alle Bahamas, dove il chitarrista ha vissuto durante la pandemia di Covid-19. La clip è stata diretta dal famoso artista Mark Seliger. Cattura Kravitz mentre esegue “Raise Vibration” in varie splendide ambientazioni naturali, mentre alcuni effetti speciali conferiscono alla clip un tocco psichedelico.

“Questa canzone è molto speciale per me”, ha detto Kravitz in una dichiarazione. “Si tratta di sperare, unirsi e non avere paura nel perseguimento della propria passione e del proprio scopo. Mark ed io teniamo a cuore questo messaggio. Volevamo celebrare la bellezza delle Bahamas nel video e cercare di catturare lo spirito delle isole. È qualcosa che voglio condividere una volta tornato in pista”.

L’anno scorso, Kravitz ha pubblicato il suo tanto atteso libro di memorie Let Love Rule. Il cantante sta anche lavorando a tante nuove canzoni che verranno “rilasciate molto presto”, secondo un comunicato stampa. Per ora gustiamoci il video di Raise Virbration.

La traduzione del testo di Raise Vibration

Alza le mani

Alza la testa verso il cielo dipinto

Respira nello spirito, puoi sentirlo

Lascia morire il tuo ego

Sii una nave, non accontentarti mai

Per lo status quo

L’amore ci guiderà e ci completerà

Questo è quello che so

Dobbiamo aumentare le vibrazioni

Svegliati e aumenta le vibrazioni

Dobbiamo aumentare le vibrazioni

Svegliati e aumenta le vibrazioni

Proprio come Gesù

Come ci insegna, fallo come il Signore

Proprio come Martin ha iniziato

E senza spada

Proprio come Gandhi è andato in guerra

E non ha mai usato la pistola

Possiamo unirci insieme

E attraverso l’amore ce la faremo

Dobbiamo aumentare le vibrazioni

Svegliati e aumenta le vibrazioni

Dobbiamo aumentare le vibrazioni

Svegliati e aumenta le vibrazioni

Dobbiamo aumentare le vibrazioni

Svegliati e aumenta le vibrazioni

Dobbiamo aumentare le vibrazioni

Svegliati e aumenta le vibrazioni

[Intermezzo strumentale]

Dobbiamo aumentare le vibrazioni

Svegliati e aumenta le vibrazioni

Dobbiamo aumentare le vibrazioni

Svegliati e aumenta le vibrazioni

Alzati, aumenta le vibrazioni

Alzati, aumenta le vibrazioni

Dobbiamo aumentare, oh sì

Aumenta le vibrazioni

Alzati, oh, alzati, alza le vibrazioni

Dobbiamo alzare, oh, alzare

Aumenta le vibrazioni