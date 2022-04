Rancore è un rapper di Roma classe 1989. Uno dei rappresentanti più amati nel mondo del rap italiano con lui stesso che definisce la sua musica come rap ermetico. Ha preso parte due volte al Festival di Sanremo: la prima volta in coppia con Daniele Silvestri nel 2019 come co-autore di Argento Vivo e poi l’anno successivo con il brano Eden, entrambe le volte ha vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Voce di brani come Sangue di drago, Quando piove, Arlecchino e Lontano 2036 per citarne alcuni, oggi venerdì 15 aprile torna sulla scena musicale. Oggi, infatti, debutta il suo nuovo singolo dal titolo Le Rime – Gara tra 507 parole disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta del primo singolo estratto da Xenoverso, il nuovo album di Rancore che ha fatto il suo debutto proprio oggi, composto da brani che si prestano ad infinite possibilità di lettura, ascolto dopo ascolto. A proposito del nuovo progetto discografico, Rancore afferma che:

“Ho cercato una parola che riuscisse a sintetizzare questa sensazione, una parola che desse una casa a tutto questo. L’ho trovata in Xenoverso e ho dovuto navigare tanto per arrivarci. Come in un diario di bordo ho deciso di scrivere, di cantare, di fotografare, di disegnare questa lunga avventura. Xenoverso è un mondo che parte da un disco ma che forse può andare oltre. Tra piante, animali, sistemi, leggi fisiche, storie ed avventure, sono qui per raccontarvi tutto. Sperando che, anche in questo caso, sia la fantasia il vero motore per descrivere la realtà”.

Il cantante Rancore

Il significato di Le Rime – Gara tra 507 parole

Nel nuovo singolo Le Rime – Gara tra 507 parole di Rancore ritroviamo il tipico stile del rapper che si districa tra barre e rime. Possiamo dire che Rancore diventa il protagonista di un mondo a due dimensioni come se entrasse direttamente dentro il foglio di carta sul quale sta scrivendo. Un mondo bidimensionale dove inizia una vera e propria gara tra le parole che si cercano nei concetti e si baciano nelle rime. Il gioco è quello di contare ogni singola parola poiché tutte sono importanti, ce ne accorgiamo già dal titolo del brano Gara tra 507 parole, ovvero il conteggio esatto delle parole all’interno del testo, un numero che troveremo spesso nel nuovo album Xenoverso.

Nel frattempo, Rancore è pronto per tornare live sul palco del concerto del Primo Maggio che andrà in scena in piazza San Giovanni a Roma.

E tu sei un fan di Rancore? Hai già ascoltato il brano Le Rime – Gara tra 507 parole? Ti aspettiamo nei commenti!