Ormai ci siamo, manca sempre meno al 6 maggio, giorno in cui Carlo d’Inghilterra verrà ufficialmente incoronato re dopo la morte della Regina Elisabetta, avvenuta nel mese di settembre. La cerimonia si terrà presso il castello di Windsor e sarà trasmessa in diretta dalla BBC.

Sono stati mesi lunghi e di duro lavoro proprio per rendere questa giornata indimenticabile poiché si tratta di un momento che resterà nella storia. Nonostante però manchi sempre meno, c’è ancora un intoppo da risolvere. Non si trova nessuno che voglia suonare il giorno dell’incoronazione. A rivelarlo è l’edizione americana di Marie Claire che ha parlato direttamente con uno degli organizzatori dell’evento che ha rivelato come Re Carlo III abbia stilato una lista di artisti che avrebbe voluto fossero presenti in quello che sarà uno dei giorni più importanti della sua vita. Primi tra tutti Ed Sheeran ed Adele. Inutile dirlo, si tratta di un evento di prestigio e sembrava scontato che tutti non vedessero l’ora di essere scelti. Ed invece la realtà è completamente diversa e Re Carlo III sta incassando un rifiuto dietro l’altro.

Le componenti delle Spice Girls

Il giorno prima dell’incoronazione, purtroppo, Ed Sheeran sarà live in Texas e quindi diventa davvero difficile per lui fare ritorno nel Regno Unito in tempo. Diverso, invece, il rifiuto di Adele che ha semplicemente rifiutato senza dare alcuna spiegazione ufficiale ed è strano poiché la cantante non ha nessun evento in programma dopo il 25 marzo quindi sarebbe stata a disposizione. Le novità non finiscono qui. Stando a quanto rivela il tabloid inglese The Sun pare che non solo Ed Sheeran ed Adele abbiano rifiutato. Il The Sun, infatti, aggiunge alla lista Elton John (anche lui impegnato con un evento live il giorno precedente l’incoronazione), Harry Styles (che non ha a disposizione alcuni musicisti chiave), Robbie Williams (non conosciamo il motivo del rifiuto) e le Spice Girls (il tempo a disposizione era davvero poco e non sufficiente per preparare una reunion). Certo manca ancora qualche mese e c’è tempo di sperare che qualcuno cambi idea anche se sembra tanto difficile. Molti rifiuti, ma sono arrivate anche le prime conferme come i Take That pronti a suonare al Castello di Windsor senza, però, Robbie Williams, le sorelle Minogue, Lionel Richie ed Andrew Lloy Webber. Non ci resta altro che aspettare e vedere, alla fine, chi si esibirà il giorno dell’incoronazione anche se comunque tutti questi rifiuti fanno parlare.

