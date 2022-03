Cosa succede nella prima stagione della serie TV Reacher?

Uno sconosciuto arriva in città e…

Apro una parentesi.

È un’apertura molto alla moda tra le serie tv. Ma anche nei libri. Si perché questa è anche la trama della serie di romanzi di Jack Reacher dell’autore Lee Child. Praticamente la serie Amazon Prime Video adatta Killing Floor, il primo romanzo con protagonista Jack Reacher.

Continuiamo.

Quando Reacher scende dall’autobus non ha niente in tasca se non un passaporto e una misteriosa medaglia risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Non ha Facebook, Instagram e nemmeno la patente. Ma ha alcune caratteristiche distintive: pugni enormi, bicipiti grandi come palle da bowling e uno sguardo magnetico in grado di risolvere una disputa senza dover dire una parola.

Questo è Jack Reacher. Un uomo/militare veterano che girovaga per il paese finché i guai non lo trovano. Passeggiando nella cittadina di Margrave, in Georgia, si sta godendo una fetta di torta con le pesche (la più buona dello Stato) quando viene arrestato dalla polizia. Le manette però non gli stanno così bene, in senso figurato e letterale del termine, poiché non solo è innocente ma è anche così grosso che non può essere ammanettato.

L’ex star di Blood Drive Alan Ritchson, 37 anni, interpreta il ruolo di protagonista principale, e la sua versione massiccia di Reacher fa arrossire di invidia quella di Tom Cruise. Cruise ha interpretato il personaggio in due film usciti nel 2012 e nel 2016, ma ha attirato le critiche dei fan dei romanzi per essere piuttosto gracilino e basso rispetto al colosso muscoloso descritto da Child. Ritchson, che è alto circa 1.90 cm e pesa 88 kg, sembra più adatto al ruolo rispetto al buon Tom. Tra l’altro ha trascorso 6 mesi in palestra per prepararsi al meglio al ruolo.

Ora sappiamo che l’attore funziona per la serie. Ma il resto del materiale piacerà ai fan dei romanzi?

Anche se non hai letto i libri potresti avere una sensazione di déjà vu guardando Reacher. La serie ripete elementi logori che avrai sicuramente già visto in altri spettacoli. Ti faccio un esempio: la mitica The Dukes of Hazzard con lo squallido sindaco, l’esuberante vice, il pacato uomo d’affari. L’azione è ovviamente diversa in Reacher. Il primo incontro di pugni è una rissa carceraria, molto divertente ma anche un po’ stereotipata. Reacher non sembra molto fantasioso ma fa muovere al meglio i suoi muscoli.

Nel complesso questa prima stagione mi è piaciuta e ti dirò di più, preferirei una seconda stagione con protagonista Ritchson che un un sequel dei film con protagonista Tom Cruise.

E tu hai visto Reacher? Dimmi cosa ne pensi della serie attraverso i commenti.