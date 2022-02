Dopo solo tre giorni di debutto su Prime Video, la serie tv Reacher è stata già rinnovata per una seconda stagione. Un successo e un’accoglienza inaspettati, che hanno permesso subito ad Amazon di dare l’annuncio per una nuova stagione, che, promettono, sarà ancora più entusiasmante della prima.

La serie è basata sulla popolare serie di romanzi di Jack Reacher di Lee Child, ed è forse questo il primo segreto dell’immediato successo della serie tv.

La seconda stagione di Reacher

Ad annunciare il rinnovo per una seconda stagione è stato lo stesso Amazon, dopo aver constatato il successo che ha fatto schizzare Reacher in cima alle classifiche delle serie tv più viste della piattaforma di streaming.

Molto apprezzata anche la bravura di Alan Ritchson, l’attore protagonista che veste in modo eccelso i panni di Jack Reacher, sembrando quasi uscito dalle pagine del celebre romanzo.

Ma di cosa parla la serie tv? Siamo in una piccola cittadina, dove, dopo l’arrivo di un misterioso ex militare, si compie un tremendo omicidio. Ad essere accusato è proprio il nuovo arrivato, Reacher, che viene infatti arrestato dalla polizia locale. Reacher però non pu essere accusato di qualcosa che non ha commesso, così, in assenza di prove, viene rilasciato.

L’uomo così tenterà di trovare da solo la verità, finendo in una spirale di rivelazioni che finiscono ad interessarlo sempre più da vicino…

Nella seconda stagione, sulla quale per il momento non abbiamo altri dettagli, continueremo a seguire le vicende di Reacher. Il materiale letterario dal quale prendere spunto, ad ogni modo, è davvero ampio. Potenzialmente, Reacher potrebbe andare avanti per tante altre stagioni, tutto quindi dipenderà da quanto successo avrà.

Al momento purtroppo non conosciamo la data per il rilascio della seconda stagione, quindi non ci resta che aspettare.

