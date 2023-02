A sorpresa Rondodasosa ha lanciato ieri, Giovedì 2 Febbraio 2023, un nuovo brano dal titolo “Ready 4 war” e fin da subito disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.

La hit va a sommarsi alle tracce già pubblicate in “Trenches Baby“, l’album di debutto del rapper del collettivo RM4E/Seven 7oo pubblicato lo scorso 4 Novembre 2022 e immediatamente arrivato in testa alla classifica FIMI/Gfk e uno degli album di debutto più ascoltati su Spotify.

“Ready 4 war” è firmata in collaborazione con il giovane talento di Zona 9 Artie 5ive, uno dei volti più promettenti del panorama musicale milanese.

Rondodasosa ha inoltre sfruttato l’occasione per annunciare ufficialmente le date del prossimo tour, chiamato appunto “Trenches Tour”. I concerti organizzati da Live Nation partiranno il prossimo 24 Febbraio a Zurigo e si articoleranno in varie nazioni oltre l’Italia come Germania, Polonia, Canada e Spagna per terminare le esibizioni già programmate nei primi giorni di Luglio in Portogallo al festival hip hop Rolling Loud.

Il significato di “Ready 4 war” di Rondodasosa

Nel testo di “Ready 4 war” Rondodasosa conferma il suo stile, mixando mood e generi tra loro diversi. La base energica è il giusto accompagnamento per i due artisti.

In una forte metafora, i due rapper si dichiarano pronti per la guerra dello show business: ora che sono arrivati a calcare grandi palcoscenici sono decisi a difendere il proprio posto conquistato sulle scene dopo mille iniziali difficoltà.

Rondodasosa ancora una volta pone la propria vita al centro del racconto in una esternazione del vissuto personale, dei propri sogni e speranze fino ad arrivare alle già cocenti delusioni avvenute nel passato burrascoso dell’artista.

Il rapper denuncia come la musica italiana sia sempre soggetta a particolari dinamiche e che spesso chi ha un maggiore successo ha avuto anche una spinta per le raccomandazioni. La scena musicale è una guerra e solo chi è pronto a combattere riesce a non soccombere.

Il testo di “Ready 4 war” di Rondodasosa

Gyard, stop playin’ with me

Nico-niss, I didn’t even know

So che questi negri prima o poi mi tradiranno

Se non l’hanno già fatto

Mi vogliono uccidere, spero che lo faranno

Oppure vedranno sempre sta faccia da c*zzo

Si vede da lontano che sei un raccomandato

Mandano in tele gli stessi con i miei testi

Grah, grah, grah

Questa merda è gangsta sh*t

Mi innamoro solo di una gangsta b*tch

Chiaro che son preso male se non bevo Hennessy

Ho fottuto così tante hoes

Che sono diventate tutte enemies

Che sia drill o trap, in questa m*rda ci metto impegno

Tutta la mia squadra alza soldi, sembra un incendio

F*ck twelve, se la gang ti marca è un tiro a segno

SSG, we active, non ti conviene far beef, fratello

Non posso dire nulla nelle mie canzoni o me lo usano contro

Ecco perché non capisci cosa dico, coglio’

Fuori da ‘sto paese ho rispetto di G e di veri killer

Siamo tutti amici finché stai fuori dal mio business

Alla postazione, allo spot, come un tabaccaio

Nemico appostato, so che mi sta guardando

Ma non farà un cazzo, ormai sono abituato

Tanto trasporta il pacco fra, parlo come mangio

Parlo come mangio, mio fra’ non parla italiano

Sangue sugli Amiri, butto il ferro in un cestino

Al mio collo due vampire e sono fredde come un frigo

Marche da bollo, tabacchi, stiamo marchiando il chilo

Farò fuori i vermi che mi intralciano il cammino

Hai problemi, boy? Boy non sei mai stato al circo

Parlo fry, pollo fritto

Se mi odi, sei una merda e non puoi passeggiare in vico

Non puoi passeggiare in vico

I primi a entrare con i chinga nello zaino in label

Non vivi nella realtà, boy, vivi davanti a un desktop

Rapper che si vantano, in due anni ho fatto fall off

Finanzio i giovani di strada, non farti fare un dispetto

Adesso sono un V.I.P.

Opps odiano, they wanna be like me

Ringrazio Dio per la mia energy

Fifty sulla Glock, li facciamo andare in ecstasy

La mia nuova tipa spaccia però è una brava ragazza

Bang-bang sulla tua faccia di m*rda, spacca rotelle

Zona rossa tutto l’anno, siamo in stato di emergenza

Non vedi il 2030 e non è l’effetto serra

Effetto serra nella testa, un quartiere fatto di Gescal

Abbiamo unito i set, swing bandana blue e red, ah

We ready for war, si vede che non fai sport

N*gga, stop, n*gga, stop

SSG, MI nord

E tu, cosa ne pensi di “Ready 4 war” di Rondodasosa? Lascia un commento!