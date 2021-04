Finalmente Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della serie tv Rebel, un prodotto originale Star (canale tematico di Disney+) con protagonista l’attrice Katey Sagal.

La serie, che arriverà sul canale streaming per il 28 maggio 2021, è basata sulla vita di Erin Brockovich, attivista statunitense da sempre impegnata in numerosi progetti di salvaguardia dell’ambiente e non solo.

Il personaggio di Erin era stato già portato una volta sullo schermo con il film del 2000 Erin Brockovich – Forte come la verità con protagonista Julia Roberts. Ora invece torna con una serie a puntate con protagonista un’altra bravissima attrice, Katey Sagal.

Analisi del trailer di Rebel con Katey Sagal

Con le prime immagini della serie che ci regala il trailer (che ti mostriamo in cima all’articolo) abbiamo finalmente un assaggio di quello che saranno le varie puntate.

Sin dalle prime immagini che ci vengono mostrate conosciamo la protagonista della storia, Annie “Rebel” Bello che, come lei stessa racconta, ha avuto troppi mariti, troppi cognomi e che quindi tutti la chiamano semplicemente Rebel. La donna, pur non essendo un avvocato, è impegnata di lotte sociali molto importanti, ed è pronta a tutto pur di portare avanti i suoi principi e far emergere la verità di fatti molto scomodi.

Nel trailer vediamo Rebel concentrarsi su una questione in particolare legata alla Stonemore Medical, un’azienda che produce valvole cardiache destinate a pazienti cardiopatici che però, a quanto pare, portano a contrarre una malattia autoimmune a tutti coloro che sono stati sottoposti all’operazione. La Stonemore Medical, colpevole di aver distribuito delle valvole cardiache pericolose per la vita delle persone, non ammette le sue responsabilità.

Soltanto la lotta di Rebel, la denuncia e la causa legale che ne conseguirà, potrà fermare l’azienda e i suoi prodotti.

Katey Segal, da quello che possiamo vedere dal trailer, è davvero perfetta per questo ruolo: forte, tenace, agguerrita e senza paure, in poche parole perfetta.

Accanto a lei, nel cast di Rebel troviamo anche John Corbett nel ruolo di Grady Bello, James Lesure in quello di Benji, Lex Scott Davis (Cassidy), Tamala Jones (Lona), Ariela Barer (Ziggie), Kevin Zegers (Nate), Sam Palladio (Luke) e infine Andy Garcia nei panni di Cruz.

Noi non vediamo l’ora di vedere la serie tv Rebel su Disney+, e tu la vedrai? Lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi del trailer.