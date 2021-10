I reboot sono una delle mode dell’ultimo periodo. Sono sempre più i titoli che stanno prendendo parte a questa novità, uno tra tutti Gossip Girl. D’altronde rappresenta il modo migliore per riportare in auge lavori del passato facendoli rivivere alle persone, ma al tempo stesso per farli conoscere alle nuove generazioni. Ovviamente il cast cambia, cambiano le tematiche, ma si tratta comunque di una novità che attira il pubblico.

Oltre Gossip Girl, una delle serie tv molto amate dal pubblico è stata, senza dubbio, The Oc. Molti fan si chiedono se sarà possibile assistere ad un reboot, ma a quanto pare non sarà così. A chiudere le porte a questa possibilità è Adam Brody. L’attore di San Diego, classe 1979, ha vestito i panni di Seth Cohen ed ha fatto sognare il pubblico con la sua storia d’amore con Summer Roberts. Ospite del podcast Benvenuti in OC, Bitches insieme a Rachel Bilson e Melinda Clarke gli è stato chiesto se sarà possibile assistere ad un reboot di The Oc proprio sulla falsa riga di quello di Gossip Girl. Ma le parole dell’attore sembrano non lasciare spazio a questa possibilità:

“Non credo che si possa fare perché socialmente siamo in un posto diverso e siamo in un posto più consapevole”.

L’attore Adam Brody nei panni di Seth Cohen

Adam Brody afferma che le abitudini del pubblico sono cambiate così come è cambiato il loro modo di pensare. È difficile far tornare in auge qualcosa che andava di moda vent’anni fa perché, probabilmente, attirerebbe poco l’interesse del pubblico. Tuttavia, l’attore che vestiva i panni di Seth Cohen apre ad un’altra possibilità. Proprio come successo con Friends, gli piacerebbe riunirsi con tutti i personaggi di The Oc per commentare insieme le scene iconiche della serie tv, raccontare episodi inediti e parlare insieme ricordando quei momenti. Un’idea molto apprezzata dal pubblico. Invece, per chi sperava in un revival dell’amore tra Adam Brody e Rachel Bilson dovrà, ovviamente, metterci una pietra sopra. L’attore è felice al fianco della moglie Leighton Meester, attrice che ha vestito i panni di Blair in Gossip Girl e con la Bilson è rimasto un semplice, ma profondo rapporto di amicizia.

