Il documentario “Arnold” narra in modo straordinario la storia di Schwarzenegger, suddivisa in tre parti. La docu serie Netflix ci presenta un immigrato pieno di speranza, che non ha mai dubitato di poter raggiungere il successo, un traguardo che ha effettivamente ottenuto negli ambiti dello sport, dell’intrattenimento e della politica.

Arnold ha toccato apici straordinari in tre carriere molto diverse: bodybuilder e sollevatore di pesi che ha portato il suo sport a livelli mai raggiunti prima; celebre attore cinematografico protagonista di alcuni dei più grandi successi d’azione del 20° secolo e infine, politico, divenuto governatore del più grande stato degli Stati Uniti.

Già solo l’idea che un ragazzo cresciuto nella piccola Austria post-seconda guerra mondiale possa raggiungere uno di questi traguardi sarebbe qualcosa di pazzesco. La trilogia completa dei suoi successi supera quasi il confine della realtà. Chi avrebbe potuto immaginare una cosa del genere?

Oltre ad Arnold stesso, ovviamente.

Come Schwarzenegger ci ricorda più volte in questo documentario diretto dalla fantastica Lesley Chilcott (“Una scomoda verità”), ha sempre avuto un piano, ha sempre guardato avanti, pensando alla prossima grande cosa fin da quando era un bambino che sognava di lasciare l’Austria e aggrapparsi al grande sogno americano con entrambe le sue enormi mani. Sempre in movimento, come un affascinante squalo che non passa molto tempo a riflettere su se stesso, su rimpianti o ripensamenti. È andato in Ametica, ha visto, ha conquistato e anche ora, a 75 anni, non ha intenzione di rallentare.

“Arnold” ci mostra scene contemporanee girate nella proprietà di Schwarzenegger a Sun Valley, Idaho, dove vive con i suoi due animali, l’asino Lulu e il cavallo Whisky, ma per il resto segue un percorso cronologico abbastanza lineare. Il primo episodio, intitolato “Atleta”, narra la gioventù di Schwarzenegger nella splendida campagna di Thal, in Austria, dove lui e suo fratello maggiore Meinhard vivevano in costante paura del padre, un uomo che, secondo Arnold, soffriva di disturbo da stress post-traumatico a seguito della seconda guerra mondiale ed era un forte bevitore e un “tiranno” che spesso abusava fisicamente di loro. In un episodio successivo, Arnold ricorda con tristezza che Meinhard, morto in un incidente mentre guidava ubriaco nel 1971 all’età di 24 anni, non era psicologicamente preparato per affrontare il trauma.

Dopo aver visto “Ercole alla conquista di Atlantide”, con Reg Park, bodybuilder e attore inglese, il giovane Schwarzenegger si è dedicato al bodybuilding, vincendo il titolo di Mr. Universo a soli 20 anni, a cui ha fatto seguito una serie di titoli internazionali. Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, Arnold era un volto noto a Venice Beach, in California, dove si allenava nella palestra Gold’s Gym. Oltre ad essere arrivato in vetta come Mr. Olympia, il “campione dei campioni”, ha iniziato a commercializzare prodotti, consigli di allenamento e merchandise, apparendo presto in show televisivi come “The Dating Game” e “The Streets of San Francisco”, prima di esplodere con “Stay Hungry” di Bob Rafelson e l’innovativo documentario “Uomo d’acciaio”.

Il secondo episodio, “Attore”, racconta la sorprendente ascesa di Schwarzenegger come celebrità del cinema. Nonostante fosse già milionario grazie a sagaci investimenti immobiliari, Arnold veniva ancora considerato un attore mediocre fino a quando non ha ottenuto un incredibile successo al botteghino con “Conan il barbaro” nel 1982. Come dice lo stesso Arnold: “Ho dimostrato ai detrattori che uno straniero con un accento pesante e un fisico di 240 libbre può effettivamente diventare una star e ottenere vendite in tutto il mondo. Quindi, a tutti loro dico: andate al diavolo”.

Se la cava sempre bene con gli allenamenti dei pettorali.

Il regista Chilcott fa ampio uso di materiale d’archivio (e solo poche brevi ricostruzioni) per narrare l’ascesa rivoluzionaria di Schwarzenegger alla vetta del box office. James Cameron, il regista di “Terminator”, racconta di come fosse indeciso tra OJ Simpson e Schwarzenegger per il ruolo principale, finché non ha pranzato con Arnold e ha capito che aveva il volto perfetto per la parte. Linda Hamilton racconta come fosse scettica riguardo a quel ragazzo, ma rimase subito impressionata dalla presenza di Schwarzenegger.

Come evidenziato dal documentario, negli anni ’70 erano alla ribalta attori di grande talento e fisico minuto come Hoffman, De Niro e Pacino, mentre negli anni ’80 Arnold (insieme a Sylvester Stallone) ha guidato la rivoluzione – per il bene o per il male – verso film più grandi, più rumorosi e carichi d’azione. Schwarzenegger ha continuato a deliziare e sorprendere il pubblico dimostrando un talento naturale per la commedia in “I Gemelli” al fianco di Danny DeVito.

Nell’episodio finale, “L’Americano”, la serie copre probabilmente il capitolo più improbabile del sorprendente percorso di Schwarzenegger: il suo ingresso in politica e il suo mandato come governatore, con Arnold che annuncia la sua candidatura al “The Tonight Show con Jay Leno”. (Come dice Linda Hamilton: “Sembra proprio una follia.”)

Per merito dei registi, “Arnold” non evita di affrontare le controversie e le battute d’arresto, come le numerose accuse di molestie e comportamenti scorretti emerse durante la campagna, la rottura del matrimonio di Schwarzenegger con Maria Shriver dopo la rivelazione che aveva avuto un figlio da una domestica di lunga data, e i suoi alti e bassi semore durante il suo mandato.

Il tempo non aspetta nessuno, nemmeno Mr. Olympia/Il Terminator/Il Governatore. Come dice Schwarzenegger, “Hai 75 anni, ti guardi allo specchio e dici: ‘Che cavolo sta succedendo?” Attualmente ha due nuovi progetti su Netflix: questa serie di documentari e la serie d’azione/commedia “FUBAR“, che sta avendo successo e a me è piaciuta.

“Arnold” è una bella opportunità per trascorrere del tempo con una delle storie di successo più incredibili nella storia di Hollywood – e della politica.

