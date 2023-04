Non si può ignorare il basso budget speso per realizzare Chupa e i dialoghi spesso goffi, ma rimane comunque un dolce e sincero film per famiglie che intratterrà i bambini insegnando loro utili messaggi.

Alex (Evan Whitten) è un ragazzo messicano-americano che fatica a trovare la sua identità. Viene deriso a scuola per essere diverso e si allontana dalla sua eredità culturale per cercare di integrarsi. Convinta che suo figlio debba riscoprire le sue radici, sua madre lo manda in Messico a stare con suo nonno (Demián Bichir) e i suoi cugini (Ashley Ciarra e Nickolas Verdugo).

Mentre si adatta alla lingua e alla cultura, Alex incontra un giovane chupacabra che si è perso dalla sua famiglia. Sebbene la maggior parte delle persone non creda nell’esistenza dei chupacabras, considerandoli creature mitiche, uno scienziato americano, il dottor Quinn (Christian Slater), è in missione per catturarne uno per utilizzare il suo sangue nella ricerca medica. Alex e la sua famiglia decidono di fare tutto il possibile per proteggere il piccolo Chupa e riportarlo dalla sua famiglia.

“Un bambino che trova una creatura magica e deve proteggerla” è una trama molto ripetuta nel mondo del cinema. Questa pellicola Netflix non aggiunge nulla di nuovo al racconto già spesso narrato da altri film per bambini e segue scrupolosamente il filo logico della sceneggiatura. Anche se prevedibile, la storia di “Chupa” è dolce e genuina. Ci sono messaggi riguardo l’accettazione delle proprie radici, l’importanza della famiglia e i mali della cupidigia. Alex è un personaggio con cui è facile identificarsi, poiché affronta la sua identità come giovane immigrato, e penso che i bambini in situazioni simili si sentiranno attratti dalla sua storia.

Potrei soffermarmi su alcuni dialoghi goffi e recitazioni mediocri, ma “Chupa” non pretende di essere più di un semplice film per famiglie a basso budget e raggiunge perfettamente questo scopo. I genitori dovrebbero essere sapere che c’è un briciolo di volgarità e vengono mostrate alcune situazioni di pericolo che potrebbero spaventare i più sensibili. Tuttavia, Chupa è una storia d’avventura perfettamente godibile anche dai più piccoli e presenta dei bambini coraggiosi e una simpatica creatura che intratterrà i vostri figli senza infastidirvi, cosa altrettanto difficile da trovare quanto un chupacabra!

Diretto da Jonás Cuarón. Con Demián Bichir, Evan Whitten e Christian Slater, Chupa è disponibile su Netflix.

E tu hai visto Chupa? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti.