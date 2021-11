Clèa Pasticceria Culinaria ha suscitato il mio interesse dopo la vittoria a Cake Star nel 2020. Cake Star è un programma presentato da Damiano Carrara e Katia Follesa, impegnati nella ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia. È possibile seguire le puntate attraverso questo link.

Ma qui non stiamo per parlare di Cake Star ma del vincitore.

Clèa è una creazione di Gaia e Christian. I due si sono incontrati nella pasticceria Ernst Knam, non un posto qualunque quando si parla di dolci, e da lì è scattata la scintilla.

Clèa si trova in Via Giacomo Boni 25 a Milano. La fermata della metro più vicina è Sant’Agostino (M2) ma se ti trovi nella Stazione Cadorna, puoi prendere il bus 58 e in 7 fermate sei arrivato a destinazione.

Attenzione, se vedi una vetrina con la scritta Clèa e la serranda abbassata non tornare a casa. Si tratta della gelateria. La pasticceria si trova subito a destra. La pasticceria presenta un dehors e dei tavolini per la consumazione sul posto. I colori della location richiamano i prodotti o architettura della pasticceria. Il giallo (forno), il blu (il salato) e il rosso (le novità).

Sono informazioni che ho trovato sul loro sito. Tra l’altro, da consulente web marketing, ho notato dei buchi di comunicazione proprio sul sito e un menu davvero confusionario e poco immediato. Nel sito c’è scritto che il rosso richiama le novità ma se clicco su novità leggo un solo articolo e non proposte di nuovi dolci, eventi ecc… Lo stesso shop online non è utilizzabile dagli utenti. Insomma, lato sito web si può fare meglio ragazzi.

Appena entrato in pasticceria vedo subito una vetrina immensa con tanti prodotti (dolci e salati). Devo testare Clèa e sapendo di un passato legato ad Ernst Knam decido di ordinare la monoporzione ai 3 cioccolati, un cornetto alla crema e poi un cappuccino d’avena per accompagnare il tutto.

A prima vista la monoporzione si presenta con lo strato di gelatina un po’ sformato mentre il cornetto svetta con le insenature piene di crema pasticcera. Carino anche il cuore del cappuccino fatto in latte art. All’assaggio della monoporzione avevo in mette la mousse ai tre cioccolati di Knam. Difficile dimenticare quei sapori. Nella monoporzione di Clèa invece, ho sentito quasi esclusivamente il cioccolato bianco. Non mi è dispiaciuta perché adoro il cioccolato bianco. Però mi ha lasciato tante perplessità. Passiamo al cornetto. All’olfatto non sento il burro o il caramello. Male male. Altro difetto: la cottura. Le estremità sono state cotte eccessivamente. Ho fatto fatica a mangiarle. Perché è un cornetto e non un croissant? Il cornetto all’italiana – io preferisco il croissant – viene preparato con l’impasto della brioche che viene però sfogliata e viene introdotto il burro stratificato. Alla pasta è possibile dare tante forme. Il cornetto è diverso dal croissant perché l’impasto contiene uova, burro e dello zucchero in più. Oggi sono stato sfortunato nella scelta. 🙁

Ma quanto mi è costata questa colazione da Clèa? La monoporzione ben 7 Euro. L’ho trovato esagerato come prezzo. Mi sarei aspettato 5 euro. 1 Euro e 80 centesimi il cornetto alla crema e 2 Euro e 50 centesimi il cappuccino d’avena. Anche il cappuccino d’avena non proprio economico. Diciamo che la colazione da Clèa si fa pagare. A mio avviso troppo per la zona in cui si trova la pasticceria, non proprio centralissima. E la vittoria di Cake Star forse non giustifica i prezzi. Magari i clienti della zona sono ben felici di pagare quelle cifre per i prodotti offerti perché la qualità è medio/alta. Sicuramente i gestori avranno fatto i loro calcoli. Il locale era pienissimo, segno di apprezzamento e fedeltà per questa bella pasticceria.

Mi è piaciuto un sacco il servizio. Il ragazzo al banco è molto preparato e mi ha spiegato gli ingredienti di alcune monoporzioni. Clèa offre il servizio al tavolo e la consegna del cibo è stata velocissima.

Ma quanto ho dato a Clèa?

Si, manca solo il voto finale. Fammi sapere se sei d’accordo con la recensione attraverso i commenti.