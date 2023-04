Passiamo in rassegna l’ultimo film della coppia di registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley dal titolo “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri“.

In quest’anno di sequel, abbiamo qualcosa di un po’ diverso ma molto familiare per molti. “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”, diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, è un’altra trasposizione cinematografica del popolare gioco interattivo. L’ultima volta che un film di D&D è stato proiettato al cinema risale all’uscita della poco convincente pellicola del 2000 con Justin Whalin e Jeremy Irons, che non ha lasciato un’impressione positiva. Non ha certo soddisfatto le aspettative di critici e spettatori. Il nuovo film vede come protagonisti Chris Pine e Michelle Rodriguez, che interpretano Edgin e Holga, ladri sfortunati in una disperata avventura. Justice Smith, Sophia Lillis, Rege-Jean Page e Hugh Grant si uniscono a loro in questa impresa leggera, divertente e ricca di azione.

Edgin (Pine) e Holga (Rodriguez) sono complici nel crimine. Una volta facevano parte di un vivace gruppo di ladri che lavoravano insieme, ma i due scoprono che il loro vecchio amico Forge (Grant) li ha traditi in grande stile. I due riescono ad evadere audacemente dal carcere e tentano di andare a recuperare la figlia di Edgin, Kira (Chloe Coleman), che Forge ha convinto essere stata abbandonata dal padre per il dio denaro. Invece di limitarsi a vegliare sulla ragazza, Forge si è fatto strada fino al potere, ma solo per i suoi avidi intenti. Nella speranza di vendicarsi del cattivo, Edgin convince Simon (Smith), Doric (Lillis) e Xenk (Page) – tutti con caratteristiche familiari ai giocatori di D&D – a partire per salvare Kira e sottrarre tutte le ricchezze possibili al losco Forge.

La mia esperienza con D&D è piuttosto limitata, ma è impossibile non chiedersi quanto bene i registi riescano a catturare la magia del gioco in “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”. Anche se i fan del gioco dicono continuamente che l’immaginazione può essere molto più vivida nel game rispetto a un’adattamento cinematografico, l’ultimo film riesce a trasportare adeguatamente l’energia del gioco sul grande schermo. E per un film della durata di poco più di due ore, riesce a mantenere l’interesse del pubblico. Il ritmo e l’energia restano costanti, rendendo la visione avvincente. Tuttavia, il montaggio e alcune sequenze non funzionano completamente. Ricordo un paio di momenti in cui mi chiedevo cosa fosse appena accaduto riguardo ai tagli delle scene. A volte il montaggio risultava un po’ confuso.

La parte migliore di questa trasposizione è il cast composto da questi simpatici ladri. Chris Pine e Michelle Rodriguez sono incantevoli da vedere insieme. Ogni singola scena con i due è divertente. L’interpretazione di Pine come un buffo protagonista che si affida costantemente alla sua ben più capace Rodriguez funziona alla grande. E sicuramente aiuta il fatto che la signorina Rodriguez sia così convincente nel mettere al tappeto i cattivi. Le sue scene di combattimento sono fantastiche e la comicità di Pine durante queste è veramente apprezzabile. Questi due sono così bravi che mi piacerebbe vedere un altro film incentrato sulla loro chimica.

Oltre a Pine e Rodriguez, gli altri membri del cast di Dungeons & Dragons sono estremamente coinvolgenti. Dopo il suo lavoro eccellente in Paddington 2 e in questo film, Hugh Grant dovrebbe interpretare più spesso ruoli da antagonista. L’attore è carismatico in questo tipo di ruolo. Grant interpreta alla perfezione un criminale scaltro con un pizzico di umorismo pungente. Inoltre, il trio di talenti che si unisce a Edgin e Holga è affascinante. Rege-Jean Page, Justice Smith e Sophia Lillis completano splendidamente la banda di ladri. Tutti gli attori sono fantastici nel confrontarsi l’uno con l’altro e con il mondo fantastico in cui si trovano. E Rege-Jean Page è uno degli attori più carismatici che vedrete sullo schermo quest’anno.

L’elemento magico di D&D è pienamente presente nel film. Le creature sullo schermo rappresentano tutte le bestie magiche con cui i giocatori sono familiari. Gli effetti speciali sono degni di nota, soprattutto considerando l’elemento comico presente nel film. È difficile inserire questo tipo di umorismo in un’avventura ambientata in un’epoca lontana senza rischiare di essere di cattivo gusto o eccessivamente buffo. Tuttavia, Daley e Goldstein sembrano comprendere appieno la natura di Dungeons & Dragons. Gli elementi fantastici e comici sono così ben realizzati da far sperare che questo film possa dar vita a una nuova e appassionante saga cinematografica.

“Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” è molto più divertente di quanto mi aspettassi. E sebbene non sia perfetto, l’eccellente cast e la sceneggiatura lo rendono una delle sorprese più piacevoli di questo inizio 2023. È divertente, pieno di avventura, coinvolgente e fa un lavoro abbastanza buono nel creare un mondo degno di essere rivisitato in un sequel. È il tipo di film in cui si può gustare pop-corn e bibite con un po’ di azione fantasy, umorismo e persino un pizzico di dolcezza sul grande schermo, grazie a questo vivace cast.

“Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” offre una piacevole evasione dalla realtà e un viaggio in un mondo fantastico popolato da personaggi affascinanti. Se siete fan del gioco originale o semplicemente in cerca di un film d’azione e avventura con un tocco di umorismo, vale la pena dare un’occhiata a questa pellicola. Speriamo che il successo di questa trasposizione possa portare ad ulteriori capitoli per questa serie e, magari, ad altre buone produzioni ispirate al vasto universo di Dungeons & Dragons. In definitiva, questo film è un’esperienza cinematografica divertente e spensierata che saprà intrattenere sia i fan del gioco che gli spettatori meno esperti.

