Basata sul romanzo di Karin Slaughter, “Frammenti di Lei” segue una giovane donna (Bella Heathcote) alla ricerca della verità su sua madre (Toni Collette) e racconta la loro storia familiare in seguito a un violento incidente.

Frammenti di Lei ruota attorno a una domanda apparentemente semplice: chi è Laura Oliver (Toni Collette)?

Sua figlia Andy (Bella Heathcote) inizia a essere sospettosa circa l’identità di Laura dopo la reazione della mamma a due fatti di violenza con lei come protagonista.

Gli otto episodi della prima stagione di Frammenti di Lei riflettono su questo mistero, mettendo insieme poco a poco l’intero brutto retroscena che ha portato Laura al luogo in cui l’abbiamo incontrata all’inizio della serie.

Inizialmente, la serie sembra abbastanza promettente. L’episodio pilota (che, come ogni episodio, è diretto da Mikie Spiro e sceneggiato da Charlotte Stoudt e tratto dal romanzo di Karin Slaughter) introduce la serie con un ritmo veloce ma intuitivo. Grazie ad esso, abbiamo un quadro più completo della situazione: ci troviamo in una tranquilla cittadina marittima, Laura è una modesta mamma di mezza età, la figlia è un’artista senza uno scopo nella vita, il loro rapporto è amorevole ma a volte permaloso. La sparatoria che fa scatenare l’intricata serie di eventi della narrazione è opportunamente scioccante e terrificante e, ovviamente, crea nella testa dello spettatore una serie di domande… ma quella più importante è sempre la solita: chi è realmente Laura Oliver? Le altre sono queste: perché Laura è così arrabbiata quando viene ripresa in TV e nei notiziari che parlano dell’incidente? Perché improvvisamente è così insistente nel prendere le distanze da sua figlia? Cosa non sa Andy della sua stessa famiglia?

Laura è un personaggio enigmatico. Passa dall’essere ferocemente protettiva a freddamente indifferente, da terrorizzata a incandescente di rabbia. Spesso diventa difficile inquadrare la vera Laura. Nei ruoli secondari, Gil Birmingham e Omari Hardwick ci regalano performance solide e stabili, dando calore a una serie TV molto fredda.

Parlando della trama devo dire che i colpi di scena arrivano con regolarità e non ci sono inutili deviazioni che fanno perdere il filo della storia. Ovviamente, essendo questo un mistero, ci sono alcune false piste lungo la strada. Potrai mettere insieme i pezzi del puzzle grazie ai flashback del criptico passato di Laura: una Laura più giovane che ama suonare il pianoforte, un uomo colpito da un colpo di arma da fuoco sul palco durante una conferenza di lavoro, una donna spaventata che fugge da suo marito nel cuore della notte e altre scene. Alcune sono però troppo fugaci, si insinuano come pensieri invadenti e scompaiono prima che possiamo analizzarne il significato; altre intraprendono viaggi più lunghi e si collegano al personaggio di Andy, sempre intenta a scoprire il passato di Laura e della sua famiglia.

Bella Heathcote come Andy in Frammenti di Lei. Credits: Netflix.

Per ora sembra tutto interessante ma, si c’è un ma. Frammenti di Lei perde gradualmente vigore con l’avanzare della stagione. Intorno al terzo episodio, diventa chiaro che i creatori della Serie non si sono occupati di costruire il passato di Andy. Sembra solo un personaggio che spinge la narrazione in avanti. A seconda delle esigenze della trama, è un cervo indifeso sotto i fari di una macchina o una sorta di agente dei servizi segreti in grado di portare avanti missioni di spionaggio. Non ha una personalità e la serie la usa solo per aiutare il pubblico a trovare le risposte circa l’identità della mamma.

In più, molti segreti scoperti Andy, si rivelano davvero poco interessanti. Alcune rivelazioni sono altamente prevedibili e vengono presentate con poche sfumature o sentimento. Ma il problema non è solo il personaggio di Andy. Riferimenti a questioni spinose come l’avidità aziendale o la corruzione politica o il terrorismo interno portano temporaneamente lo spettatore di “Frammenti di Lei” a uno sforzo più intellettuale, ma la serie poi si perde e non riesce ad affrontare al meglio nessuna di queste tematiche. Non diventano un obiettivo per trasmettere un quadro più ampio, ma una sorta di vetrina iniziale di una storia che si rivelerà molto più piccola e più banale di quella che pensavamo di vedere dopo i primi episodi.

