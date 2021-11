I Viziati, titolo originale “Pourris gâtés” è una commedia francese in cui Francis Bartek, un padre molto ricco e gran lavoratore, si preoccupa per il futuro dei suoi tre figli. Ormai sono adulti ma dipendono economicamente dal padre. Ognuno cerca di sperperare il denaro come meglio gli capita… progetti inutili (una scarpa per due piedi) o matrimoni rischiosi.

Uno dei suoi figli è Stella, che nella prima scena si incavola col suo autista e nel mentre avvisa i suoi follower sui social media che sta per organizzare un pomeriggio di shopping da Gucci. L’altro figlio è Alexandre, che si preoccupa di spassarsela con le mogli degli amici del padre piuttosto che andare bene a scuola. Philippe, il terzo figlio, ti da l’idea di lavorare nell’azienda del padre, ma scoprirai sin da subito che sta solo sperperando i soldi del suo vecchio. Una scarpa per due piedi, la sua ultima trovata, ti impone di pagare qualcuno per una settimana per indossare le scarpe che hai appena comprato così da aiutarti con il dolore causato dalle scarpe appena acquistate. What?!?

Le cose precipitano durante la sontuosa festa di compleanno di Stella (ha compiuto 24 anni). Contro la volontà di Francis, il padre, annuncia che sposerà l’argentino Juan Carlos (interpretato da Tom Leeb, che ha rappresentato la Francia all’Eurovision Song Contest nel 2020). Francis è convinto che l’uomo sia innamorato della figlia solo per i suoi soldi. Stella però sembra essere intenzionata a sposarlo comunque. Durante la festa si scopre che, nonostante la sua promessa di fare una consegna importante per suo padre, Philippe sembra aver iniziato a bere altrove (e di conseguenza si perde la festa di sua sorella). Francis scopre che Alexandre si scopa non solo la moglie del preside della scuola, ma anche entrambe le figlie… Il cuore di Francis non sopporta queste avversità e ha un infarto.

Insieme al suo socio in affari, Francis escogita un piano. Simula l’intervento delle autorità fiscali e della polizia e dice ai suoi figli che devono scappare per qualche giorno così che lui possa risolvere il grattacapo fiscale. La brutta notizia per i figli? Tutti i loro conti sono congelati e dovranno trovare un lavoro. In fuga dalle autorità, arrivano a Marsiglia, dove Francis possiede una vecchia e fatiscente casa, quella in cui è nato. I tre si cercano un lavoro, perché non c’è nemmeno il cibo. Ogni figlio affronta la situazione a modo suo. Ma chi sta effettivamente insegnando a chi una lezione?

Sebbene molti dei personaggi di ‘I Viziati’ siano tutti cliché ambulanti, alcuni tratti umani sono ben rappresentati… come quello di Francis. La storia va esattamente come ti aspetteresti, nessun effetto suspense. Questa prevedibilità non è male, i registi chiaramente non aspirano a offrire più di una divertente commedia per famiglie. Anche il colpo di scena finale non stupisce troppo gli spettatori. Non tutte le battute sono riuscite o originali, ma alcune di esse ti strapperanno un sorriso. Per apprezzare appieno questo film, devi immaginare il contesto in cui vivono questi ragazzi che da un giorno all’altro sono costretti a cambiare radicalmente vita.

