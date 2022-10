Il film che potrebbe portare alla Germania un Oscar “Niente di nuovo sul fronte occidentale” è meraviglioso e cupo.

“Pace” e “tranquillità” non sono la stessa cosa, ed è una delle tante lezioni che attendono coloro che cliccheranno play per vedere l’ultimo lungometraggio di Edward Berger e adattamento del libro dal titolo omonimo di Erich Maria Remarque.

Il film presenta panorami così immobili da sembrare dipinti, alberi così indisturbati da poter essere statue. Solo con i primi piani estremi puoi sentire il passo dei cuccioli di volpe. Queste sono rappresentazioni di “pace”. Quanto a quelle della “tranquillità”, vediamo corpi immobili: infangati, insanguinati o con la calce viva. Sotto la supervisione di James Friend, tutte le immagini di “Niente di nuovo sul fronte occidentale” sono create per influenzare lo spettatore. Fanno emergere il contrasto tra la tranquillità degli esseri viventi e il silenzio dei morti.

La suddetta distinzione tra “pace” e “tranquillità” è molto cruciale. Nessuno dei personaggi, per fortuna, lo dice mai apertamente. Tuttavia, quando incontrano la “tranquillità”, si sentono impauriti e vuoti. Lo stesso vale quando le persone sanno cosa definisce “pace”. Alcuni dei ragazzi diventano bambini intorno a una pentola di stufato d’oca. Usano quel poco di francese che conoscono per corteggiare alcune ragazze. I soldati parlano di casa. Questi momenti rafforzano la tragicità del materiale meglio dei reperti grafici perché esaminano le esperienze interne dei soldati.

Niente di nuovo sul fronte occidentale. Credits: Netflix.

È il 1917. Sono passati tre anni dalla prima guerra mondiale, manca un anno alla sua fine. I vecchi continuano a convincere i giovani a prendere le armi per nozioni gloriose ma invisibili, a definire le condizioni di pace come una sconfitta. Una dichiarazione pronunciata in modo evocativo e senza un pizzico di ironia nel film lo dimostra: “Il Kaiser ha bisogno di soldati, non di bambini”.

Il giovane protagonista di “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, Paul (Felix Kammerer), non vede l’ora di servire la sua patria, tant’è che decide di mentire sulla sua età per arruolarsi nell’esercito prussiano. Ovviamente, non il solo Paul la pensa così. Anche i suoi amici sono Albert (Aaron Hilmer), Tjaden (Edin Hasanovic), Franz (Moritz Klaus) e Ludwig (Adrian Grünewald) la pensano allo stesso modo. Si tratta di una fedele riproduzione storica/sociale dell’epoca. I giovani non vedevano l’ora di andare in guerra ma non si immaginavano di come poteva essere il fronte della prima guerra mondiale, dove avanzavi di pochi centimetri, le cosiddette guerre di trincea. La sceneggiatura di Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell riserva molta attenzione a tutto questo.



La bellissima narrazione visiva si svolge sullo sfondo. Il “terrore della guerra” è molto forte. È anche essere incapaci di morire proprio quando lo si desidera di più. Ci sono scene che mostrano la fuga disperata di Peter e compagnia dai lanciafiamme e carri armati che incoraggeranno gli spettatori a chiudere gli occhi.

Il soldato Paul Bäumer è infatuato dell’idea di combattere per il suo paese, tre anni dopo la prima guerra mondiale. Insieme ai suoi amici, Paul si arruola nell’esercito e viene immediatamente spedito in prima linea, dove la realtà lo colpisce come il calcio di un fucile alla nuca. Questi uomini non sapevano cosa li aspettava, non avevano idea di cosa stessero combattendo, a parte un vago senso di orgoglio maschile. Paul e i suoi amici sono ridotti a piangere pochi minuti dopo essere arrivati ​​sul campo di battaglia.

Niente di nuovo sul fronte occidentale. Credits: Netflix.

Uno dei primi compiti di Paul è “raccogliere” le collanine di identificazione dei suoi compagni defunti, affinché qualche impiegato a casa li registri nel loro almanacco dei morti. Si rende conto abbastanza presto che quando un uomo è in guerra, non è un uomo. È una medaglietta scartata, una statistica soffocata.

Film come questo non sarebbero altrettanto efficaci se non fosse per l’aria di terrore che incombe sul mondo come la guerra in Ucraina. Se è successo una volta, può succedere di nuovo; così diceva Primo Levi. Ed è proprio perché sappiamo come andranno le cose per questi personaggi che ci preoccupiamo delle sciocchezze che si nutrono della gloria della guerra e dell’onore di morire per il proprio paese.

È facile per un famoso ambasciatore di buona volontà dell’UNICEF (che rimarrà senza nome) pubblicare un messaggio bellicoso in un momento in cui le tensioni tra due nazioni storicamente antagoniste si stavano logorando fino alla disintegrazione.

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” segue un trio di eccellenti film contro la guerra, ciascuno diretto da registi uomini che mostravano variazioni dello stesso comportamento di ricerca dell’attenzione. Sto parlando di Son of Saul, Dunkirk e 1917 di Sam Mendes. “Niente di nuovo sul fronte occidentale” è meno esibizionista di questi film ma più cupo. Appena Paul arriva sul campo di battaglia il suo comandante gli dice che probabilmente non arriverà al giorno successivo. Paul è un morto che cammina. Il grande regista francese Francois Truffaut ha affermato di non aver mai visto un film contro la guerra, perché “ogni film sulla guerra finisce per essere favorevole alla guerra”. Ma “Niente di nuovo sul fronte occidentale” è l’antitesi di questo; è una chiamata al disarmo, un’appassionata richiesta di pace e un tributo tempestivo a coloro che sono morti senza motivo. È uno dei migliori film del 2022.