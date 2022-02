In un mare di moderni reboot di franchise horror, il nuovo Non Aprite Quella Porta di Netflix spicca tra tutti, nonostante alcuni evidenti difetti.

Non ho capito perché Netflix non abbia deciso di rilasciare “Non aprite quella porta” ad Halloween. Sarebbe stata una data perfetta.

Comunque, sono passati quasi 50 anni dall’uscita del classico originale di Tobe Hooper, un’importante pietra miliare dell’horror che ha aperto e sezionato (a volte letteralmente) gli hippy americani e le famiglie che vivono in città sancite da esperimenti nucleari. L’originale seppe conquistare tutti nel 1974, prima di Halloween, venerdì 13 o qualsiasi altro franchise horror.

È interessante notare che a Tobe Hooper ci sono voluti 12 anni per dare seguito al suo film, una vita considerando che ben sei film di Venerdì 13 sono stati girati in meno di sei anni. Non Aprite Quella Porta 2 era in realtà una sorta di parodia, che forse indicava il disprezzo di Hooper per la cultura del franchise.

Il nuovo capitolo di “Non Aprite Quella Porta” di Netflix non si avvicina neanche un po’ al primo film e non è cruento e divertente come il sequel. Ma, anche se non si avvicina ai primi due film, non è nemmeno prevedibile o ingenuo come i sei sequel che sono arrivati dopo i primi due capitoli. Il regista David Blue Garcia ha realizzato il miglior horror cruento e sanguinario degli ultimi 35 anni.

Come Halloween, “Non Aprite Quella Porta” è ambientato cinque decenni dopo le prime vicende e presenta la donna sopravvissuta nel primo film. Marilyn Burns ha interpretato questa sopravvissuta, Sally Hardesty, nel film originale e in un breve cameo per il sequel del 1995. Visto che Burns è morta nel 2014, Olwen Fouere ha preso il suo posto nell’aggiornamento di Netflix.

Sally Hardesty vive da sola in una casa di campagna fortificata e i suoi lunghi capelli bianchi tradiscono le sue abilità fisiche. Appena scopre che l’assassino è tornato a mietere vittime prende un fucile a pompa e decide di ucciderlo una volta per tutte. Sally è determinata nel vendicare l’assassino dei suoi amici, morti nel lontano ’74. Come Michael Myers di Halloween, Faccia di Cuoio non è ancora morto e sembra quasi una manifestazione immortale del male stesso.

Anche se Sally Hardesty è un gradito ritorno, non è lei il personaggio principale. È più un omaggio al primo film. Quello che “Non Aprite quella Porta” di Netflix fa con il suo personaggio è portare il franchise al punto di partenza, chiudendo un ciclo per iniziarne uno nuovo. Ma quindi chi sono i veri protagonisti di questo reboot? Sicuramente Lily, Melody e Faccia di Cuoio.

Il film segue Lily e Melody, due sorelle in viaggio per Harlow, in Texas, nella speranza di avviare un’attività hipster. I loro compagni di viaggio e di lavoro, Dante e Ruth, che insieme all’auto elettrica a guida autonoma, sono completamente off-topic in questa parte ultra-rurale del Texas dove il meccanico di turno gira armato di pistola. La città è stata apparentemente abbandonata 50 anni dopo i raccapriccianti eventi dell’originale Non Aprite Quella Porta: un bagno di sangue che la città fantasma ha sfruttato per cercare di fare affari.

Il film si apre abilmente con un documentario in stile VHS (narrato dallo stesso narratore dell’originale, John Larroquette) e intitolato The Texas Chainsaw Massacre, che offre una breve carrellata delle tragedie del 1974. La telecamera si apre per mostrare un piccolo televisore in una vecchia, piccola stazione di servizio piena di cimeli e mercanzie sul massacro. Lily compra un piccolo cavatappi a forma di motosega, che entrerà in gioco più avanti nel film.

In città troviamo, da un lato, uomini bianchi con le fondine delle pistole e il tabacco da masticare. Possono sembrare minacciosi, specialmente quando lanciano occhiate alle belle ragazze del gruppo e a un ragazzo di colore. D’altra parte, tuttavia, questi ventenni borghesi di città stanno letteralmente sfrattando una donna anziana e suo figlio in modo da fare soldi con la città fantasma.

È questa la porta che i ragazzi non avrebbero dovuto aprire. La donna ha un attacco di cuore mentre viene costretta a lasciare la casa dalla polizia. Suo figlio e uno dei quattro giovani hipster salgono sul furgone della polizia con la donna mentre gli altri tre si occupano dell’edificio. Sulla strada per l’ospedale, la donna ha un altro attacco e muore; suo figlio la fissa incredulo e inizia a perdere la testa.

Elsie Fisher, Jacob Latimore, Sarah Yarkin e Nell Hudson in Non Aprite Quella Porta del 2022.

Il poliziotto nel retro del furgone con lui gli tocca la mano, e il figlio, una figura massiccia e quasi sovrumana, afferra il polso dell’ufficiale e lo spezza a metà. Poi fa fuori gli altri due poliziotti e, quando il furgone si schianta, porta fuori sua madre e le taglia la pelle del viso, appoggiandola su un bel mucchio di girasoli morti in una posa pittoresca prima di trasformarsi nuovamente in Faccia di Cuoio.

Non Aprite Quella Porta di Netflix è, senza dubbio, il film più cruento e sanguinario del franchise. Ci sono scene di teste maciullate, persone divise in due con la motosega e altre indelebili come il massacro sul bus.

Merita una menzione anche la storia che ruota attorto a Lily. Elsie Fisher interpreta Lily in modo ottimale rivelando efficacemente il trauma che aveva subito la ragazza in passato. Era stata coinvolta in una sparatoria a scuola e i flashback la mostrano sul pavimento di un altro, grande massacro. Usare questo trauma per sviluppare il personaggio è una mossa geniale e permette allo sceneggiatore Chris Thomas Devlin di esplorare il controllo delle armi e della violenza.

Altri personaggi, tuttavia, non sono così ben sviluppati come quello di Lily. Come in molti altri film horror, le persone fanno la cosa più stupida che si possa immaginare, come quando un autista di autobus si ferma durante la fuga del gruppo da Harlow per uscire (senza motivo). Viene ucciso, ovviamente. Gli ultimi minuti, inoltre, soccombono alla banalità dei cliché più prevedibili dei finali dei film horror, creando spazio per inevitabili sequel e tuttavia privando il film del suo peso emotivo e drammatico.

Quindi, mi è piaciuto “Non Aprite Quella Porta” di Netflix? Te lo dirò qui sotto con il commento finale e voto della recensione. Ora sono curioso di conoscere la tua opinione sul film. Scrivila sui commenti.