Nel 2021 ci sono state nuove aperture interessanti a Milano.

Una di queste è la pasticceria Casatti.

Il titolare è Stefano Casatti.

Nato a Pavia nel 1973, Stefano è un pastry chef con tanta esperienza nel settore.

I suoi dolci hanno arricchito l’esperienza culinaria dei commensali della Terrazza Triennale di Milano e locali stellati.

Il 15 Gennaio del 2021 ha deciso di mettersi in proprio aprendo la pasticceria Casatti, che si trova in via delle Foppette 2 a Milano, a due passi dai Navigli. Se ti muovi a piedi, la pasticceria è raggiungibile con il bus 14 o 90 e 91. Qui sotto la mappa con la posizione esatta.

I lievitati di Stefano Casatti sposano la modernità.

I brownie vegani. La torta alle carote con farina di mandorle e farro. I bignè tartaruga. La scelta è davvero ottima.

Il locale comprende un laboratorio e poi un’area relax con soppalco in cui poter gustare i prodotti sul posto.

Sulla destra è possibile ammirare la vetrina delle prelibatezze. Si va delle pizze ai dolci.

Avrei voluto assaggiarne qualcuno in più, ma il mio intestino purtroppo non mi permette di farlo.

Dopo aver scrutato bene le monoporzioni scelgo un tortino alle carote e nocciola. Per accompagnarlo ordino un cappuccino di soia. Stefano mi dice che il caffè è completamente naturale… ottimo penso io. Mi viene offerto anche un bicchierino d’acqua naturale.

Qui sotto le foto della colazione nella Pasticceria Casatti.

Che te ne pare?

Il tortino alla carota e nocciola si presenta con un cerchio di crema al cioccolato bianco (credo?!) e un guscio di macaron. L’ho trovato molto buono. Forse un po’ asciutto al centro ma tutto sommato buono. Ottimo anche il cappuccino.

Quanto è costata questa colazione? 5 Euro e 80 centesimi. Il prezzo è buono considerando i prezzi della concorrenza. Trovo che sia una scelta di marketing ottimale. Via delle Foppette non è il Duomo di Milano e la pasticceria ha appena aperto. Se Stefano manterrà questi prezzi e la qualità dei suoi prodotti sarà sempre alta, il suo locale sarà sempre pieno da qui in futuro. Il servizio è stato molto buono. La location non mi ha fatto impazzire. Non presenta una firma, un qualcosa di riconoscibile. Ma è nuova, quindi ci sarà tempo per gli ammodernamenti ed eventuali modifiche.

Beh, sono pronto per il verdetto finale.

Fammi sapere se sei d’accordo con il mio voto attraverso i commenti.

Alla prossima.

Sul mio profilo Instagram pubblico spesso storie delle mie esperienze culinarie. Dagli un’occhiata.