Si, il film Sonny Boy è basato su una storia vera ambientata durante la seconda guerra mondiale.

Alla fine degli anni ’20, un giovane studente inizia una storia d’amore interrazziale con una donna di 17 anni più grande di lui, sposata e madre di 4 figli.

Premessa: il film in questione è stato doppiato solo in olandese. Lo puoi vedere su Netflix con i sottotitoli in lingua italiana.

È stato diretto da un noto produttore cinematografico, regista e sceneggiatore olandese di nome Maria Peters. Ciò che è interessante commentare è che il film è diretto da una donna, cosa rara quando si tratta di film di guerra, anche quando quei film di guerra contengono elementi di un dramma storico, come nel caso di questo. La regista dovrebbe essere commemorata per il modo in cui ha raccontato la vera storia del film, ovvero: una storia d’amore tra una donna bianca di nome Rika, che vive una vita agiata a L’Aia, in Olanda, e di un uomo di colore che si chiama Waldemar Nods, che è discriminato a causa della sua pelle scura. Si, la premessa vira a favore del film drammatico. Racconta molto bene nel primo atto il viaggio di Waldemar, che si trasferisce a casa di Rika come inquilino dopo aver risparmiato denaro per studiare nei Paesi Bassi, e si innamora della sua padrona di casa dopo aver scoperto che il suo religioso e fedele marito l’ha tradita con la loro cameriera, Jans. Rika, che ha 17 anni in più di Waldemar, rimane incinta e i due soprannominano il loro figlio “Sonny Boy”. Si, come la canzone del 1928 scritta da Ray Henderson, Buddy De Sylva e Lew Brown.

È facile tifare per il carisma del personaggio di Waldemar, interpretato dall’attore Sergio Hasselbaink. Viene deportato in un campo di concentramento dove viene messo a lavorare nell’ufficio postale per la sua capacità di parlare molte lingue. Interessante la frase con cui Waldemar ironizza l’assunzione: “per una volta i miei diplomi vengono riconosciuti,” elevando le disparità sociali dell’epoca in cui i neri venivano snobbati da tutti. Nel campo di prigionia scrive lunghe e amorevoli lettere a Rika, che è stata spedita in un campo di concentramento a Ravensbrück. Gran parte del potere di questa storia deriva dal modo in cui la recitazione di Hasselbaink muove il pubblico e quindi lo incoraggia a credere che l’amore possa vincere su tutto. Ci viene mostrata la sua angoscia e passione mentre la storia ci dice che l’unica ragione per cui il personaggio continua ad andare avanti è l’amore che prova per Rika e per suo figlio Sonny Boy, Waldy. Questa, ovviamente, non è una nuova idea cinematografica poiché molti film di guerra ritraggono storie simili, ma ciò che lo fa emergere da altri film è il fatto che racconta una storia vera.

Rika, la protagonista femminile del film, è una donna importante per una buona ragione: nasconde e salva le famiglie ebree dai campi di concentramento. Sebbene lo faccia in cambio di denaro per sostenere la sua famiglia, mette comunque in pericolo la sua vita per salvare persone che nemmeno conosce. Anche se storie come questa sono state rese popolari da film come Schindler’s List, la differenza principale è che Sonny Boy si svolge in un paese che poche persone conoscono o comprendono per quanto riguarda il suo ruolo nella guerra. Sebbene i Paesi Bassi non siano uno dei principali paesi colpiti dalla seconda guerra mondiale e dallo sterminio ebraico di Hitler, ritengo che questo renda il film ancora più interessante in quanto mostra come ogni giorno i cittadini comuni – anche dei paesi principalmente non coinvolti – vengono colpiti da decisioni drastiche prese dai leader di stato.

Sonny Boy è un film che ritrae vere emozioni d’amore, simpatia e paura in un’epoca in cui il mondo intero era gettato nel caos e nella distruzione. Ciò che lo rende commovente non è necessariamente la trama in generale, ma il finale. Che ovviamente non ti racconterò. E poi descrive un periodo della storia che non dovrebbe mai essere dimenticato. Da nessuno.

Alcune scene possono essere considerate lunghe e lente, specialmente quando si tratta di scene intime tra Rika e Waldemar mentre ballano insieme o quando si innamorano. Questo, tuttavia, serve per illustrare al pubblico che i personaggi non hanno bisogno di affrettare le loro emozioni o relazioni, indipendentemente da ciò che il futuro potrebbe riservargli. Al contrario, le inquadrature rapide e saltellanti verso la fine del film aiutano a illustrare la confusione provata da ciascuno dei personaggi centrali mentre vengono gettati nei campi di concentramento senza capire veramente cosa sta succedendo.