Il 14 aprile 2021 è uscita su Netflix la seconda stagione della serie televisiva americana “The Circle“. Questo è un format britannico che è poi stato replicato in molti paesi: Francia, Stati Uniti e Brasile. La serie tv è una sorta di reality game in cui i partecipanti devono comunicare attraverso The Circle: un social network. Entrambe le stagioni sono costituite da 12 episodi di circa 50 minuti l’uno.

Scopri la trama e perché dovresti vedere questa serie tv.

La trama

Il format della serie tv consiste nell’isolare i partecipanti in appartamenti diversi. I concorrenti possono comunicare soltanto attraverso The Circle, un programma che trascrive i loro messaggi in testi, come nei social network, una sorta di Whatsapp. I partecipanti possono decidere di apparire su questo social, come loro stessi oppure con una falsa identità, diventando dei catfish. Ogni tot di tempo, i concorrenti si devono votare tra di loro, stilando una classifica. I primi nella lista diventano influencer e possono decidere chi bloccare, e quindi chi eliminare dal gioco, tra i concorrenti ancora in gara. Durante l’ultima giornata i concorrenti devono votarsi per l’ultima volta e poi possono finalmente incontrarsi, e solo a quel punto viene eletto il vincitore che si porta a casa la cifra di 100.000$.

Deleesa, Bryant, Savannah e Courtney: alcuni dei protagonisti di The Circle USA.

La sopravvivenza all’interno del reality è sicuramente determinata da chi le persone credono che tu sia. Se riesci a far credere agli altri di essere realmente chi appari su The Circle, allora avrai sicuramente più possibilità di arrivare fino alla fine. Molto spesso è capitato che concorrenti venissero eliminati per una sola mossa falsa: un partecipante che si spacciava per la sua fidanzata ha dimostrato di non sapere neanche una marca di Make-up ed è quindi stato, giustamente, identificato dal gruppo come catfish e dunque eliminato.

Inoltre, nella seconda stagione i concorrenti si sono dimostrati molto più strategici, specialmente nel momento in cui dovevano votare gli altri partecipanti.

Perché guardare The Circle

La serie tv è sicuramente molto interessante e ti fa rimanere incollato allo schermo. Quello che vediamo nella serie è molto più realistico di quanto possiamo immaginare: i concorrenti cercano in tutti i modi di farsi piacere dagli altri. Questa è la stessa cosa che accade nella vita reale quando pubblicando delle foto sui social, cerchiamo di farci piacere dagli altri e ricevere mi piace e commenti.

Inoltre, tutto quello che vediamo nella serie è reale: i concorrenti non possono incontrarsi e non riescono a sentire nulla di quello che accade negli appartamenti degli altri. Questo è stato più volte specificato dagli ex partecipanti al reality.

The Circle, il social network usato nella serie televisiva

Consiglio questa serie televisiva in quanto molto divertente e interessante. É anche molto emozionante vedere, nel finale, il primo incontro tra i concorrenti. Molti di loro hanno stretto delle amicizie all’interno del gioco e alcuni sono invece dei catfish, quindi è sempre molto interessante vedere le loro reazioni.

É sicuramente una serie televisiva molto leggera e poco impegnativa, ma vi consiglio di vederla se ancora non lo avete fatto.

