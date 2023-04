“The Diplomat” non è una serie che scherza. Ambientata tra gli uffici chiusi delle ambasciate e gli imponenti edifici municipali, vari funzionari politici discutono appassionatamente dello situazione di Iran, Russia ed Afghanistan. Citano presidenti e contattano fonti diplomatiche. Elaborano piani strategici per paesi lontani migliaia di miglia, in risposta a incidenti internazionali che raramente fanno notizia, per poi rielaborarli quando arrivano nuove informazioni – cosa che accade continuamente in questi uffici.

Pare che parlino sempre. Parlano di ciò che è meglio per il loro paese, il loro presidente, la loro gente; parlano di ciò che è meglio per quell’altro paese, il suo presidente, la sua gente; parlano di come discuteranno di questi temi per ottenere ciò che vogliono, e analizzano ciò che è già stato detto, cercando parole chiave e inflessioni che possano rivelare le intenzioni nascoste dell’oratore.

Chiamatelo spionaggio, linguaggio politico o diplomazia in azione: qualunque sia il nome, “The Diplomat” lo rende ipnotico. Creata, scritta e prodotta da Debora Cahn (Homeland), la nuova serie Netflix con la straordinaria Keri Russell è un’evoluzione intelligente di The West Wing ed Homeland, bilanciando l’energia delle lunghe conversazioni con sussurri e chiacchiere affrettate. “The Diplomat” non idealizza il lavoro governativo come faceva Aaron Sorkin, né si abbandona all’azione come facevano spesso Alex Gansa e Lesli Linka Glatter. Tuttavia, coerentemente con il suo approccio incentrato sui personaggi e sulla trama, il thriller politico “The Diplomat” tiene lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine, e ci riesce quasi esclusivamente attraverso i dialoghi, siano essi urlati, sussurrati, accennati o fissati con lo sguardo.

Da tempo braccio destro del marito diplomatico di successo, Hal (Rufus Sewell), Kate è una “funzionaria di carriera”. Un’ambasciatrice americana esperta nelle zone di crisi, ma con poca pazienza per le pose. Indossa abiti neri perché nascondono le inevitabili macchie lasciate dai suoi spuntini veloci. Non fa chiacchiere inutili, a meno che non ci siano di mezzo codici segreti, e le piace stare sempre in movimento, che si tratti di spingere per l’adozione di strategie politiche, correre da un’emergenza all’altra o entrambe le cose contemporaneamente. Quello che non le piace è posare per le foto. Non ha alcun interesse a partecipare a funerali o matrimoni e non è interessata a promuovere la sua immagine quando potrebbe invece aiutare chi ne ha realmente bisogno.

Tutto ciò diventa un problema perché Kate non viene mandata a Kabul come le era stato inizialmente comunicato, ma a Londra, per ricoprire il ruolo di ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito, una posizione tradizionalmente “cerimoniale”. All’inizio, chiede al presidente (Michael McKean) di mandare Hal al suo posto. Promette che sarebbe stato perfetto e che non le dispiacerebbe lavorare in un paese diverso dal suo partner. Ma il presidente Forcett Rayburn non acconsente (perché Hal, pur essendo “un bravo uomo”, ha irritato troppe persone importanti in passato) e la domanda più rilevante, in linea con lo spirito indagatore di tutti i personaggi di “The Diplomat”, non è cosa sta chiedendo effettivamente Kate ma: perché è così desiderosa di stare lontana da suo marito?

Sì, come si scoprirà, il loro matrimonio è in crisi, e ora Kate non solo deve adattarsi alla sua nuova posizione indesiderata e scoprire chi ha attaccato una portaerei britannica – il che, se gestito male, potrebbe sfociare in una terza guerra mondiale – ma deve anche valutare le vere intenzioni del suo elusivo marito. Hal è un enigma. Promette di sostenerla (e di essere felice nel farlo) come Kate lo ha sostenuto in passato, ma poi fa qualcosa di egoista o, perlomeno, che appare tale. Volutamente o meno, la stagione non giunge a una chiara risoluzione riguardo al personaggio di Hal. È in parte stronzo, in parte un uccello ferito, ma le due metà non si amalgamano in un ruolo riconoscibile. Alla fine degli otto episodi, non ho idea di cosa pensare di Hal, ma in fondo va bene così, perché Kate è grandiosa.

Kate bestemmia spesso. Non ha paura di urlare, sbraitare e rovesciare le cose. Placca un uomo tra i cespugli. Quell’uomo è suo marito. Dopo aver detto al suo staff una dozzina di volte che preferisce i pantaloni ai vestiti eleganti, Kate vede una serie di splendidi abiti nel suo ufficio e lascia sfuggire un esasperato: “per l’amor del cielo!” Kate è anche molto brava nel suo lavoro e seguirla nelle sue mansioni rende la visione di “The Diplomat” avvincente di per sé.

Gran parte del merito va a Russell, un’attrice di incredibile ferocia e squisito umorismo. Nella vita quotidiana, concreta e frenetica di questa donna molto impegnata, ci sono succose mini-avventure da vivere. Nella seconda metà della prima stagione, inizi a notare quali commenti innocui siano sospetti prima ancora che Kate o un altro personaggio confermino il tuo sospetto.

Forse il pregio migliore di “The Diplomat” è l’efficienza. Ogni episodio dura meno di 53 minuti e non lascia molto spazio a trame secondarie o terziarie. Spesso, le sottotrame riguardanti altre questioni d’ufficio o macchinazioni politiche in corso vengono semplicemente inglobate nella trama principale. Come il suo ossessionato e oberato personaggio centrale, la serie procede spedita dall’inizio alla fine.

All’inizio, questa fretta può generare un po’ di confusione riguardo a nomi e titoli, affiliazioni e motivazioni. La natura vaga dei problemi nella relazione tra Kate e Hal, principalmente causata dal suo occasionale asservimento alla trama, può risultare frustrante. Ma ci sono così tanti dettagli deliziosi inseriti in ogni scena che è difficile preoccuparsene. Comprendendo la sua fonte principale di slancio – l’informazione e come viene condivisa tra le persone – e sfruttando al massimo ogni location (sia l’imponenza e lo splendore delle istituzioni dell’antica Inghilterra, sia una rapida e segreta visita nella natura), “The Diplomat” riesce a fondere sapientemente il linguaggio politico con il melodramma d’ufficio. Si, questa serie mi ha convinto e ho deciso di dare un bel 7 nonostante alcune imprecisioni.

E tu hai visto “The Diplomat”? Ti è piaciuta? Dì la tua nei commenti. Io ti lascio al commento finale della recensione.