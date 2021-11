The Motive: in cerca di un movente è una miniserie crime di 4 episodi diretta e prodotta da Tali Shemesh e Asaf Sudry ed è attualmente in streaming su Netflix. Ogni episodio dura dai 31 ai 43 minuti e puoi guardarlo con audio in italiano.

Netflix descrive The Motive come:

“Nel 1986 la polizia scopre la macabra scena di un crimine: una famiglia uccisa a distanza ravvicinata nel sonno. Il mistero si infittisce quando appare un sopravvissuto.”

La serie The Motive: in cerca di un movente parla di un ragazzo minorenne che vive con i suoi familiari a Gerusalemme. Spara un proiettile a tutti i membri della sua famiglia che giacciono nei loro letti. La domanda che gli inquirenti e psicologi si chiedono nel documentario è: “perché lo ha fatto dato che erano una famiglia felice?” La docuserie prova a rispondere in parte a questa domanda, anche perché nessuno degli intervistati sa con precisione il motivo per cui il ragazzino ha ucciso tutta la sua famiglia.

Come si sono svolti i fatti?

Un adolescente di 14 anni si è alzato durante la notte e ha preso il fucile di suo padre – membro delle forze armate – e ha sparato a bruciapelo contro i suoi genitori e le sue due sorelle che stavano dormendo al piano di sopra. Questo crimine è avvenuto nell’anno 1986 e ha scosso la nazione e la polizia… Soprattutto quando i notiziari hanno comunicato che il colpevole era un ragazzino di 14 anni.

L’adolescente ha affermato di aver incontrato una creatura verde che gli ha detto di commettere il delitto. Attraverso questo documentario, l’avvocato del ragazzo si è fatto avanti e ha fornito alcune ragioni e motivazioni dietro questa azione. Il caso ha continuato a essere più misterioso quando l’indagine non ha prodotto tanti risultati per via del comportamento misterioso del giovane.

Ad oggi, nessuno è stato in grado di prevedere il vero movente del ragazzo e ha solo speculato e formulato opinioni basate sulla propria comprensione del caso. Essendo il ragazzo minorenne è stato portato dagli psichiatri ma nemmeno loro hanno scoperto nessun movente concreto.

L’avvocato del ragazzo ha detto che il suo assistito ha mentito riguardo al mostro verde e che non c’era niente del genere nell’abitazione. Il ragazzino sembra molto intelligente e pare aver studiato molto bene i dettagli del processo, testamento ecc… così come ci rivela il documentario.

Il nome del ragazzo israeliano non è mai stato rivelato al mondo in quanto a quel tempo era minorenne. Nella docuserie, l’ultima sorella sopravvissuta del ragazzo si emoziona mentre ricorda il funerale e tutta la morte e la distruzione intorno a lei.

La trasparenza non è il punto forte di The Motive. È difficile dire se il film che vediamo sia un film d’archivio legittimo o sgranato o ricostruzioni drammatiche fatte per sembrare un film d’archivio legittimo. Se il filmato dell’episodio numero uno è reale, è straordinario. È assolutamente possibile che esista, anche se improbabile. Perché penso alle tecniche di regia e di narrazione quando l’obiettivo dei registi è quello di scavare in un fastidioso mistero sul comportamento umano? Penso che Shemesh e Sudri volessero una presentazione altamente drammatica, ma probabilmente non avevano le inquadrature e le riprese di cui pensavano di aver bisogno per attirare il pubblico.

L’episodio di debutto, tra l’altro, è strutturalmente imperfetto. La narrazione saltella inutilmente. È ripetitivo e cerca di raggiungere i 30 minuti di lunghezza aggiungendo cose dette e ridette. Così come il resto della miniserie. Sembra che gli ideatori avessero finito tutte le informazioni dopo 20 minuti…