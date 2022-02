Il Record Store Day 2022 sta per arrivare con tante uscite imperdibili! Anche quest’anno, precisamente il 23 aprile, torna con la sua quindicesima edizione la festa i negozi di dischi indipendenti e dei dischi in formato fisico. L’Evento, nato nel 2007, è diventato di anno in anno sempre più importante, tanto da portare a speciali uscite musicali dedicate.

In un mondo sempre più votato al digitale, infatti, la bellezza e l’importanza dei dischi “vecchia maniera”, non tramonta, e viene anzi sottolineata da eventi come il Record Store Day.

Anche quest’anno saranno tante le edizioni speciali che verranno pubblicate, con artisti sia internazionali che italiani. Vediamo insieme quali sono.

La lista delle uscite musicali del Record Store Day 2022

Tra le prime uscite annunciate per il Recodrd Store Day, non può mancare David Bowie, che verrà ricordato con gli EP Brilliant Adventure e Toy, disponibili per la prima volta in vinile e CD.

Ci sarà un’uscita speciale anche per gli U2, con il singolo A Celebration, proposto in un’edizione dedicata ai 40 anni che contiene una versione out take della traccia e Trash, Trampoline and The Party Girl, sia in versione studio che live.

Non mancheranno nemmeno Lou Reed e Iggy Pop, il primo con un disco dedicato al suo periodo solista (prima del successo dei Velvet Underground), il secondo con in Live in Belin 1991. Anche i Pearl Jam saranno presenti con un live, precisamente con Live On Two Legs.

Altri classici in uscita saranno: Joni Mitchell con Blue Highlights, una compilation di Patti Smith e Splendiferous di Santana.

Un importante debutto, proprio per il Record Day Store sarà quello di Kirk Hammett, chitarrista dei Metallica che fa uscire il suo primo album dal titolo Portals. Altro attessisimo arrivo sarà quello dei Red Hot Chili Peppers con il nuovo album Unlimited Love, che per l’occasione sarà disponibile in formato due vinili argento con poster.

Un evento che fa gola a tutti gli amanti della musica e ai collezionisti.

E tu cosa ne pensi? lascia un commento qui sotto per dire la tua sulle uscite del Record Store Day 2022.