Abbiamo la data di uscita di Red Notice, il mega film d’azione di Netflix diretto da Rawson Marshall Thurber. Bado alle ciance, uscirà il 12 novembre in tutto il mondo.

Data confermata? Certo che si. Dwayne Johnson ha appena ufficializzato la notizia sui suoi social. Johnson interpreta un ufficiale dell’FBI e Gal Gadot con Ryan Reynolds due criminali rivali che sono tutti riuniti per una rapina audace.

🚨You’re officially on notice🚨@Netflix’s biggest movie ever #REDNOTICE premieres in your living rooms around the globe on NOV 12🔥🌎



FBI’s top profiler.

World’s most wanted art thief.

And the greatest conman the world has never seen…@GalGadot@VancityReynolds#REDNOTICE 🥃 pic.twitter.com/O0mqkYCqGy — Dwayne Johnson (@TheRock) July 8, 2021

Come riportato per la prima volta da Mike Fleming di Deadline, Red Notice sarà probabilmente il più grande impegno in termini finanziari da parte del gigante dello streaming. Si parla di 130 milioni di budget. Universal e Legendary avevano originariamente ottenuto il progetto di Johnson in un’asta multi-studio. Tuttavia, dopo che Universal ha calcolato il tutto, ha ritenuto il film troppo costoso. È stato allora che Netflix ha preso il sopravvento. Riuscirà a ripagare questa esclusiva?

Chissà.

Thurber ha scritto il film e si occuperà anche della regia; rappresenta la sua terza collaborazione con Johnson dopo Central Intelligence e Skyscraper. I produttori sono Beau Flynn per FlynnPictureCo; Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions; e Thurber.

Sarà davvero interessante vedere se questo film farà faville al botteghino nella sua tiratura limitata prima di uscire in streaming, o se altri esercenti come AMC e Regal si uniranno a Cinemark nel rilascio. Il film sugli zombi di Zack Snyder di Netflix, Army of the Dead, è uscito nelle sale per una settimana. Army of the Dead ha incassato nel weekend di apertura circa 800 mila dollari in 430 cinema.

6 Underground di Reynolds diretto da Michael Bay è il quarto film più visto su Netflix con 83 milioni di view. Ad oggi, il film di Chris Hemsworth Extraction è il film più visto dagli streamer di sempre con 99 milioni di view. Difficilmente Red Notice farà meno di 80 milioni di visualizzazioni ma nel mondo del cinema nulla è certo.