Il progetto Red Sonja, che tenta di essere portato sul grande schermo da diversi anni, ha finalmente un volto sicuro, quello della bellissima attrice dagli occhi di ghiaccio Hannah John-Kamen che molti ricorderanno nei film Ready Player One, Tomb Raider e Ant-Man and the Wasp.

Dal lontano 2008 la Millennial Film ha in cantiere Red Sonja, ma il progetto, che all’epoca doveva essere diretto da Douglas Aarniokoski, con Robert Rodriguez alla produzione e Rose McGowan come protagonista, non andò mai in porto.

Qualche anno dopo, nel 2011, Megan Fox e successivamente Amber Heard furono proposte come protagoniste, ma nemmeno con loro si è poi arrivati alla realizzazione del film.

Così, dopo tutto questo tempo, Red Sonja sembra avere una nuova speranza, ed è quella di avere il volto di Hannah John-Kamen con Jill Soloway alla regia. A quest’ultima è stato chiesto anche di occuparsi della sceneggiatura.

Red Sonja sta per arrivare: ecco le parole della regista

A dirsi entusiasta del progetto è stata proprio Jill Soloway, che ha commentato così il suo impegno sul progetto Red Sonja:

Ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto lavorare a progetti che curassero la divisione femminile presente nella nostra società, l’idea cioè che le donne vengano piazzate nel ruolo di moglie, di brava ragazza oppure di cattiva ragazza, di Chalie’s Angels o di protagonista di Sex and the City. Il fatto è che le donne vengono rinchiuse in preconcetti che le definiscono, ma questi non sono che piccole fette di ciò che possono veramente essere. Tutto il mio lavoro ruota attorno al fatto che l’umanità cerca una sorta di divinità femminile, facendosi domande esistenziali. Quindi, per me trasferire tutto questo nel mondo di Red Sonja è assolutamente naturale, perché è un’eroina completamente diversa dalle altre! Jill Soloway

Insomma, l’entusiasmo è alle stelle, e fa ben sperare nella fatidica “volta buona” per un progetto che fino a questo momento non è mai riuscito a prendere il volo.

Inoltre penso che Hannah John-Kamen sia perfetta per il ruolo di Red Sonja.

