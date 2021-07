Richard Donner, prolifico regista e produttore di Hollywood, che ha diretto alcuni dei più grandi film di successo degli anni ’70 e ’80, tra cui Superman e I Goonies, è morto all’età di 91 anni.

Donner è morto lunedì, ha detto a Deadline sua moglie, la produttrice cinematografica Lauren Shuler Donner.

Steven Spielberg, che ha scritto la sceneggiatura per I Goonies, ha reso omaggio a Donner, definendolo: “dotato di così tante qualità”.

“Essere nella sua cerchia era come uscire con il tuo allenatore preferito, il professore più intelligente, il motivatore più feroce, l’amico più tenero, l’alleato più fedele e, ovviamente, il più grande Goonie di tutti”, ha detto Spielberg in una dichiarazione a Variety.

“Era sempre un ragazzino. Tutto cuore per tutto il tempo. Non posso credere che se ne sia andato, ma la sua risata roca e cordiale rimarrà sempre con me.”

L’attore Danny Glover, che ha lavorato con Donner in Arma letale del 1987 e in tutti i suoi sequel, ha dichiarato:

“Il mio cuore è spezzato. Lavorare con Dick Donner, Mel Gibson e il team di Arma Letale è stato uno dei momenti più orgogliosi della mia carriera. Gli sarò per sempre grato per questo”, ha detto Glover.

Gibson definì Donner “magnanimo di cuore e di anima, che diede generosamente amore a tutti coloro che lo conoscevano”.

Nato nel Bronx, a New York, Donner ha iniziato la sua carriera come regista per la televisione, con una lunga serie di crediti tra cui Ai confini della realtà, Wanted: Dead or Alive e Operazione U.N.C.L.E.

La carriera di Donner alla regia di alcuni dei film più memorabili e redditizi di Hollywood è decollata quando ha diretto Il presagio, con Gregory Peck e Lee Remick. Con un budget di 2 milioni di dollari, il film del 1976 ha incassato 60 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e, dopo questo, sono arrivati due sequel.

Donner ha continuato a dirigere film. Nel 1978 è arrivato Superman con Christopher Reeve, così come I Goonies del 1985 e il cult Ladyhawke.

Nel 2006, Donner ha detto all’Archivio della televisione americana di “capire immediatamente” che Reeve avrebbe potuto interpretare “l’uomo d’acciaio” quando si sono incontrati per la prima volta. Era determinato a scegliere Reeve, uno sconosciuto, nonostante ci fossero attori più famosi candidati per il ruolo. Il film è stato un enorme successo, incassando 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Donner ha diretto Arma letale e i suoi sequel, che lo hanno inserito tra i registi di Hollywood che hanno generato più di un miliardo di dollari di incassi al botteghino. Nell’intervista di AAT, Donner ha ricordato che quando ha riunito Gibson e Glover per la prima volta per una lettura di una sceneggiatura, “il resto della sua vita è cambiato per i successivi 10 anni”.

Donner ha sposato Lauren Shuler Donner quando aveva circa 50 anni e la coppia ha fondato The Donners’ Company, producendo il film di grande successo X-Men nel 2000, e in seguito il prequel X-Men Origins: Wolverine.