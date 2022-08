Rema è un cantante nigeriano classe 2000. Nonostante la giovane età ha già una carriera degna di nota con il giovane cantante che ha guadagnato la ribalta durante l’estate 2019 quando è uscita la sua canzone Iron Man, molto amata anche da Barack Obama.

E’ considerato un vero e proprio ragazzo prodigio dell’afrobeat, lui stesso afferma di aver inventato l’Afrorave, ovvero un sottogenere dell’Afrobeat e si tratta di una rivoluzione per la musica africana, ma non solo, anche per il suo futuro. Voce di brani come Calm Down, Soundgasm, Dumebi, Are You There?, Ginger Me, Woman fino a Time N Affection per citarne alcuni. Ed oggi, il giovane cantante nigeriano torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 agosto, infatti esce il suo nuovo singolo dal titolo Calm Down che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. A dir la verità, Calm Down è un brano già ben conosciuto dai fan di Rema in quanto ha fatto il suo debutto poco tempo fa come secondo singolo dell’album Rave & Roses, album di debutto di Rema. Tuttavia, in questo caso si tratta di un remix che lo vede protagonista di un duetto importante insieme a Selena Gomez e si tratta della prima collaborazione del 2022 per la cantante americana. La collaborazione, d’altronde, era già stata anticipata nei giorni scorsi con Selena che, con una foto in bianco e nero sui social, aveva anticipato che ci sarebbero state delle importanti novità.

Il cantante Rema e Selena Gomez

Il significato di Calm Down

Rema, a proposito di Calm Down, afferma che:

“Calm Down parla degli eventi che mi hanno portato a trovare l’amore in quel momento. Tutto è iniziato ad una festa dove ho visto una ragazza che si distingueva da tutte le altre ragazze, abbiamo parlato e ballato, ma i suoi amici non mi hanno permesso di avvicinarmi di più il che ha rovinato tutta l’atmosfera che si era creata, ma non appena loro sono andati via ci siamo rivisti, siamo rimasti in contatto e siamo andati molto d’accordo”.

E tu sei un fan di Rema? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo remix Calm Down con Selena Gomez? Ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Calm Down

(Vibrazione, vibrazione, vibrazione)

Un’altra botta

Baby calmati, calmati

Piccola, questo tuo corpo è stato messo nel mio cuore per il lockdown, per il lockdown, oh il lockdown

Piccola sei dolce come la Fanta ooh, la Fanta ooh

Se ti dico “ti amo”, tu non dey form yanga oh, oh yanga oh

No dimmi no, no, no, no, woah, woah, woah, woah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Baby vieni dammi il tuo lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah

Mi hai preso come woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty vieni dammi il tuo lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, hmm

Vedo questa brava ragazza, per la mia festa si veste di giallo

Tutte le altre ragazze fanno troppo, ma questa ragazza è dolce

Naim, trovo la situazione e vado, dico, ciao

Finalmente trovo il modo di parlare con la ragazza ma lei non vuole

Perchè sei venuta qui? Woah (Mhmm)

Perché non sei normale? Woah (Mhmm)

Poi comincio a sentire il suo sedere marrone, caldo (Mhmm)

Ma lei mi ha dato del piccolo, piccolo, woah

So che hai superato quella, quella(Mhmm)

Ma si sente insicura, woah

Perché le sue amiche le fanno la usano come una gomma da masticare, woah (Mhmm)

Vai a darle la gomma come una gomma da masticare, wu-woah

Tesoro, calmati, calmati

Ragazza, questo tuo corpo è stato messo nel mio cuore per il lockdown, per il lockdown, oh il lockdown

Ragazza sei dolce come la Fanta ooh, la Fanta ooh

Se ti dico “ti amo”, tu non dey form yanga oh, oh yanga oh

No dimmi no, no, no, no, woah, woah, woah, woah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Baby vieni dammi il tuo lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah

Mi hai preso come woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty vieni dammi il tuo lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mm-hmm

Quando raggiungo la mia casa, dico: riposati piccola, oh-woah (Fai una pausa piccola, oh-woah)

Mentre mi sveglio mi sveglio e lei mi dice, oh-woah (No lei mi dice, oh-woah)

Giorno uno, giorno due-wo, non mi concentro su di noi (non mi concentro su di me)

No così io chiamo io, dico di collegarci, woah (dico di collegarci woah)

Quando comincio a dirle come mi sento, ora il mio cuore batte forte

Piccola se mi lasci, non voglio più amore

Perché ho molte ragazze che mi fanno stare male

Shebi, senti il ​​mio dolore, yeah-yeah

Baby calmati, calmati

Piccola, questo tuo corpo è stato messo nel mio cuore per il lockdown, per il lockdown, oh il lockdown

Ragazza sei dolce come la Fanta ooh, la Fanta ooh

Se ti dico “ti amo”, tu non dey form yanga oh, oh yanga oh

No dimmi no, no, no, no, woah, woah, woah, woah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Baby vieni dammi il tuo lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah

Mi hai preso come woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty vieni dammi il tuo lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mm-hmm