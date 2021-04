Ancora una volta, Netflix si mette in prima fila per riuscire a sconfiggere la concorrenza dei suoi diretti avversari. Proprio pochi giorni fa abbiamo assistito al capitale investito per assicurarsi i sequel di Cena con delitto ed ora prosegue per la sua strada.

Questa volta il protagonista è Resident Evil, titolo che ha fatto la storia della playstation, e che andrà in onda sulla piattaforma di streaming sia sottoforma di serie televisiva in live action sia come film. Il film dovrebbe essere in computer grafica e prendere il titolo di Resident Evil – Infinite Darkness. Sicuramente troveremo Leon Kennedy e Claire Redfield che saranno doppiati da Nick Apostolides e da Stephanie Panisello. Per quanto riguarda la serie tv, invece, sarà una serie animata e gli eventi inizieranno pochi anni dopo Resident Evil 4.

A creare il nuovo lavoro di Netflix sarà lo studio di animazione Quebico. Troveremo Leon S. Kennedy, agente federale, alle prese con l’investigazione sull’accesso a file segreti della Casa Bianca, mentre con il suo team SWAT deve sconfiggere un’orda di misteriosi zombie. Nel mentre Claire Redfield, membro dello staff di TerraSave, incontra un’immagine misteriosa disegnata da un giovane in un paese che ha visitato, impegnata a fornire assistenza ai rifugiati che sembra ritrarre una vittima di un’infezione virale. Recandosi alla Casa Bianca per chiedere la costruzione di una struttura residenziale, incontra Leon e gli mostra il disegno, percependo una connessione tra l’epidemia di zombie alla Casa Bianca e lo strano disegno. Si renderanno presto conto di avere a che fare con qualcosa di molto più grande e spaventoso. La serie tv farà il suo debutto su Netflix entro la fine del 2021.

E voi conoscete Resident Evil? Guarderete i lavori di Netflix? Vi aspettiamo nei commenti!