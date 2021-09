Avviso anche per l’Italia?

Grande attesa per il nuovo appuntamento sul grande schermo virtuale di Netflix con Resident Evil, in uscita negli Stati Uniti il prossimo 24 novembre. La saga cinematografica ispirata all’omonima serie di videogiochi survival horror che avrà come titolo Welcome to Raccoon City, attesissima da tutti i fan impazienti di visionare l’ultimo capitolo.

Il film, di cui tutte le informazioni trovate cliccando qui, avrà però una novità che in pochi si aspettavano: nella sua uscita statunitense sarà vietata la visione ai minori. La MPAA – associazione formata per promuovere gli interessi degli studi cinematografici – si è espressa circa il visto censura americano del film che ha decretato quale Rated-R – sigla USA adottata per indicare i film vietati ai minori di 17 anni senza presenza di un adulto – giustificando per “Forte presenza, in tutta la pellicola, di violenza e sangue e linguaggio forte.”

Sarà quindi violento, forte e non indicato ai ragazzi?

Resident Evil: Welcome to Raccoon City… parla il regista Johannes Roberts

Johannes Roberts, che ha scritto e diretto la pellicola, ha spiegato come gli eventi siano basati sui primi due giochi della serie, e ha precisato che la sua principale fonte di ispirazione è stata e Resident Evil 2 Remake. A quanto dice lo stesso Roberts, quindi, quello che vedremo a novembre su Netflix sarà un film che non avrà nulla a che vedere con gli esperimenti del passato (che proprio come quelli dell’Umbrella hanno spesso prodotto orrori sovrannaturali):

“Questo film non ha davvero nulla a che fare con quanto visto in passato. Lo scopo qui era di avvicinarsi ai giochi e creare un film che fosse un film molto più horror rispetto al tipo di azione fantascientifica dei precedenti. Sono stato fortemente influenzato in particolare dal remake del secondo gioco e volevo davvero catturarne le atmosfere cariche e caratteristiche. Era così cinematografico. I film precedenti erano molto luminosi e brillanti, mentre questo film è oscuro e oppressivo, girato interamente di notte. Piove costantemente e la città è avvolta dalla nebbia. Sono stato enormemente influenzato da film come L’esorcista (e L’esorcista 3!), Don’t Look Now e Shining.Si può davvero sentire la grana di questo film. Niente nella città sembra hi-tech. Semmai, tutto ha un aspetto fatiscente. Volevo che Raccoon City offrisse un feeling simila a quello della città di Deer Hunter; una città fantasma dimenticata dal resto del mondo. E l’intera struttura del film è stata decisamente molto influenzata da Assault on Precinct 13.”

Resident Evil: Welcome to Raccoon City… la trama e il cast

Ecco la sinossi ufficiale del film, rilasciata da Sony:

“Raccoon City, un tempo dimora del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una terra desolata, mentre un grande male fermentava sotto la superficie. Quando quel male viene scatenato, i cittadini vengono cambiati per sempre e un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà lavorare insieme per scoprire la verità dietro l’Umbrella e soprattutto sopravvivere alla notte. Ritornando alle terrificanti radici del famosissimo franchise di videogiochi Resident Evil, il fan e regista Johannes Roberts riporta in vita un franchise da un miliardo di dollari con una versione per una nuova generazione di fan.”

Il film è stato diretto da Johannes Roberts (La foresta dei dannati, The Strangers: Prey at Night, 47 metri – Uncaged), e sceneggiato da Greg Russo (Mortal Kombat), e prodotto da James Wan. Il cast, anche questa volta molto nutrito, potrà contare su: Kaya Scodelario (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Maze Runner – La rivelazione, Crawl – Intrappolati), che sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Star Wars: Il risveglio della Forza, Ready Player One, Ant-Man and the Wasp) nelle vesti di Jill Valentine, Robbie Amell (L’A.S.S.O. nella manica, Se ci conoscessimo oggi, La babysitter – Killer Queen), invece, sarà Chris Redfield, Tom Hopper (Come ti divento bella!, Terminator – Destino oscuro, Hitman’s Wife’s Bodyguard) interpreterà Albert Wesker, Avan Jogia (The New Romantic, Zombieland – Doppio colpo, La moglie dell’artista) sarà Leon S. Kennedy, e Neal McDonough (Presa mortale – Il nemico è tra noi, Game Over, Man!, Proud Mary) sarà, invece, William Birkin, a loro si aggiungono anche Donal Logue (The Size of Watermelons, Men with Guns, No Place Like Home), Chad Rock (Joe Pickett, Dangerous, Plains of Snow) e Lily Gao (Doyers Street, Trough Black Space, Art of Falling in Love).