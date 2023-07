Ieri notte ho visto “Respiro Profondo” su Netflix. Ti dirò: anche se non sei un amante del mare, questo docufilm dovrebbe comunque interessarti.

“Respiro Profondo” è un documentario controverso che presenta imprese audaci tanto spettacolari quanto le acrobazie dei migliori film d’azione. Il film introduce lo sport estremo e di nicchia dell’apnea, ovvero le immersioni effettuate senza l’ausilio di bombole di ossigeno, ma sorvegliate da vicino dai “subacquei di sicurezza”, che si rivelano indispensabili in caso di blackout e attacchi di sincope. Guardare “Respiro Profondo” è come entrare in un mondo i cui abitanti sono dei pesci. È incredibilmente coinvolgente e, attenzione, profondamente angosciante.

Le figure centrali sono la nostra Alessia Zecchini, un’ambiziosa e splendida atleta, e Stephen Keenan, l’eroico e geniale sommozzatore irlandese che, nel 2017, ha aiutato Zecchini a navigare in un pericoloso abisso del Mar Rosso noto come “Blue Hole“. Ciò che ha scatenato un acceso dibattito è che, mentre è evidente che Zecchini e Keenan stanno andando incontro a dei rischi, scopriamo l’entità di questi solo alla fine del film. A mio avviso trattasi di una scelta della regista per creare una sorta di colpo di scena riguardo alla salute dei due atleti.

Detto questo, si può capire perché la sceneggiatrice e regista irlandese Laura McGann abbia fatto questa scelta. Il pubblico ama i film sportivi in cui le icone affascinanti e/o enormemente privilegiate falliscono. McGann, al contrario, è sempre stata affascinata dalle atlete non celebrate e dalle donne pioniere resilienti. In questa nicchia, ha trovato un modo per mettere in luce il tipo di persone che trova interessanti. Potrebbe usare metodi subdoli, ma è per una grande causa.

Nel documentario “Respiro Profondo” assistiamo a scene inquietanti di subacquei che affrontano o rischiano condizioni di salute potenzialmente fatali, in particolare le sincopi, che possono interrompere le funzioni cerebrali di un subacqueo e lasciarlo con pochi minuti di vita. Sottolineare i rischi che subacquei come Zecchini e Keenan affrontano regolarmente potrebbe sembrare macabro, ma queste scene aiutano a capire perché i due subacquei hanno stretto un legame profondo. I colleghi di Keenan affermano che valutava regolarmente i subacquei per determinare chi era maggiormente a rischio di contrarre alcune patologie, come le contrazioni polmonari che inducono vertigini e nausea, derivanti da una forte pressione sui polmoni. L’iniziale preoccupazione di Stephen per Zecchini suggerisce un legame intrigante.

In questa relazione, la personalità di Zecchini sembra meno sviluppata, specialmente quando la sua amica Ilaria descrive la Zecchini come “irascibile” dopo che McGann ci ha mostrato un filmato di Zecchini che chiede ai suoi fan sui social media di non diffondere voci su di lei. (Hanno detto che ha subito una compressione polmonare.) L’inclusione da parte di McGann di nuove interviste e filmati documentari con l’apneista giapponese Hankao Hirose fa anche desiderare al pubblico che a Zecchini venga chiesto direttamente (e davanti alla telecamera) della sua rivalità con Hirose. Altre domande pendenti sulle motivazioni e sulla reputazione di Zecchini, comprese quelle che un intervistato chiama critiche “robuste” da parte dei troll di Internet, non ricevono molta considerazione.

Inoltre, osservando Zecchini e Keenan davanti alla telecamera, si può percepire una profonda comprensione dei loro caratteri. Se fossero state fatte domande più approfondite, “Respiro Profondo” avrebbe potuto offrire un ritratto più dettagliato di questi due atleti ispiratori. Le scene di immersione nel film ci fanno concentrare più su ciò che gli apneisti fanno piuttosto che sulle ragioni che li spingono a farlo. Le scene più belle del film sono caratterizzate da un’atmosfera quasi onirica, grazie alla combinazione di una narrazione fuori campo tranquilla e istruttiva (a volte da fonti non identificate) e riprese subacquee crude ma affascinanti.

La scelta di McGann di limitare la presenza di Zecchini a filmati già esistenti potrebbe deludere, ma “Respiro Profondo” riesce soprattutto a mostrare perché sia lei che Keenan hanno compiuto imprese che molte persone non avrebbero mai potuto fare. La straordinaria bellezza delle riprese subacquee in primo piano giustifica anche l’uso di alcuni cliché narrativi che avrebbero potuto sembrare di cattivo gusto o insensibili. Ma è l’occhio attento di McGann per i dettagli esperienziali che rende “Respiro Profondo” un film che si distingue dagli altri e che giustifica efficacemente la rielaborazione della storia condivisa di Zecchini e Keenan come un’avventura tragica.

“Respiro Profondo” è disponibile su Netflix dal 19 luglio.

E tu l’hai visto? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti.