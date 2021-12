Quest’anno possiamo definirlo come l’anno delle reunion e dei reboot: un evento che va molto di moda poiché dà la possibilità alle generazioni più giovani di conoscere serie tv cult degli anni Novanta e Duemila.

Una reunion tra tutte che ha attirato l’attenzione del pubblico? Ovviamente quella di Friends. Attesa da tanto, ha subito dei ritardi a causa della pandemia mondiale che ha rallentato i ritmi, ma alla fine è andata in onda a maggio su HBO Max e su Sky. Abbiamo avuto la possibilità di rivedere il cast riunito dopo quasi venti anni di distanza e dopo dieci stagioni e duecentotrentasei episodi. Friends è stata una serie cult degli anni Novanta, una delle serie più amate dal pubblico e che, ancora oggi, riscuote molto successo ed interesse. Abbiamo ritrovato sul famoso divano gli attori Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer pronti a rivedere gli episodi più iconici e rivivere momenti indimenticabili tra confessioni (come il bacio e l’interesse tra Rachel e Ross) e ricordi.

Il cast di Friends

Purtroppo, però, non tutti hanno avuto la possibilità di vedere la reunion poiché non in possesso di Sky e trovarla in streaming era praticamente impossibile, anche oggi si trovano solo alcuni brevi spezzoni su Youtube. Ma ora arriva, finalmente, una novità per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Tv8 ha una sorpresa per i suoi telespettatori poiché trasmetterà in chiaro la reunion di Friends. Si tratta della prima free tv dopo la messa in onda su Sky e l’appuntamento è atteso per mercoledì 5 gennaio alle ore 21.30. Preparatevi ad un vero show con protagonisti non solo gli attori della serie tv, ma anche ospiti internazionali dal calibro di Justin Bieber, David Beckham, Cindy Crawford o Lady Gaga per citarne alcuni. Ovviamente la serie evento resterà disponibile anche in on demand su Sky e Now. Inutile dirlo, il pubblico attende con ansia questo momento per partecipare alla reunion di Friends che si è aggiudicata ben 4 nomination agli Emmy 2021.

E tu hai già visto la reunion di Friends su Sky? Oppure sei tra le persone che non vedono l’ora di vederla su Tv8? Ti aspettiamo nei commenti!