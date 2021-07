In questo periodo stiamo assistendo a molti revival. D’altronde si tratta di un modo per far tornare alla memoria grandi successi del passato e far rivivere momenti dell’adolescenza, ma al tempo stesso anche per farli conoscere ai più giovani.

È sufficiente pensare al reboot di Gossip Girl ed alla reunion di Friends, giusto per citare i casi più recenti. Una moda che sta continuando e, soprattutto, sta piacendo. Se da una parte sembriamo essere sempre più vicini ad un reboot di The Oc, dall’altra parte pare sempre più difficile un possibile revival di Dawson’s Creek. La serie tv statunitense trasmessa dal 1998 al 2003 per sei stagioni è stata molto amata dal pubblico che, giustamente, sperava seguisse gli altri lavori della sua generazione e fosse pronta per tornare sul piccolo schermo. Così non sarà, almeno per quanto riguarda uno dei protagonisti. Joshua Jackson, infatti, durante un’intervista da Vanity ha affermato che:

Katie Holmes e Joshua Jackson sul set di Dawson’s Creek

“So qual è la loro storia: è bella ed è a sé stante. Nessuno ha bisogno di vedere il dramma di Pacey e Joey e il loro matrimonio vent’anni dopo. Non so se servi a ripescare quella vecchia storia per raccontarne un’altra in cui siamo più vecchi, abbiamo le rughe e attraversiamo una crisi di mezza età insieme. Non credo faccia parte della storia originale”.

Niente da fare allora, i telespettatori dovranno rassegnarsi e non potranno gustarsi la versione adulta e matura della storia tra Pacey (l’attore Joshua Jackson) e Joey (l’attrice Katie Holmes).

E tu seguivi Dawson’s Creek? Ti sarebbe piaciuto un revival della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!