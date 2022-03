Si intitola “Cancelo” ed è il nuovo singolo di Rhove. Il brano è un omaggio al calciatore portoghese Joao Cancelo, difensore esterno del Manchester City, ma con un trascorso anche in Italia dove ha militato prima nell’Inter e poi nella Juventus.

Rhove, pseudonimo di Samuel Roveda, è un rapper milanese classe 2001 e, nonostante la sua età, è da molti considerato il nuovo fenomeno della musica rap in Italia. Il giovane artista sta conquistando, singolo dopo singolo, sempre più pubblico nel panorama della musica rap italiana.

Rhove è un artista di provincia e non di periferia come ama sottolineare nei suoi testi e nella sua musica.

Il suo nome d’arte è, infatti, un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia da cui proviene, Rho, un piccolo comune vicino a Milano.

In poco tempo Rhove è diventato un vero e proprio fenomeno virale conquistando alcune fra le principali emittenti radiofoniche italiane come M2O e Radio Deejay. I suoi videoclip hanno ottenuto oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube, creando un legame e una connessione con il pubblico, anche grazie alla travolgente energia trasmessa dall’artista.

Qual è il significato di Cancelo di Rhove

Il brano “Cancelo”, come spiegato in precedenza, è un omaggio al celebre calciatore portoghese João Cancelo, un personaggio non scelto a caso dall’artista, che da sempre ama gli sport e che in questa canzone usa il calciatore come simbolo di “chi ce l’ha fatta”, dopo anni di gavetta, esercizio e dedizione.

Nel video ufficiale di “Cancelo” si vedono bambini e ragazzi della periferia che giocano e si divertono tutti insieme e in sottofondo si possono ascoltare le parole di Rhove che invita tutti a non trascurare le proprie passioni e non perdere mai la speranza per realizzare i propri sogni, proprio come è riuscito a fare Cancelo.

Con questa canzone Rhove continua ad essere portatore di un rap propositivo in cui lo sport, le passioni e l’adrenalina sostituiscono le armi, la droga e la violenza.

L’artista, nei suoi brani, incoraggia sempre i suoi coetanei a realizzare i propri sogni e a superare i limiti che spesso impone la periferia, tutto questo però, non accadrebbe se non ci fossero anche fatica e sacrifici.

Testo di Cancelo di Rhove

[Intro]

Voluptyk, Voluptyk

Qua un bébé sogna l’estero

(Pa-pa-pam-pam)

Joao Cancelo, maglia Juventus, borsello nero (Eh)

Qua un bébé sogna l’estero (Ah-ah)

[Ritornello]

Joao Cancelo, maglia Juventus, borsello nero

Qua un bébé sogna l’estero (‘Stero)

Sogna l’estero, pa-pa-pam-pam

Rio de Janeiro, sentiva freddo

Montgomery, maglia dell’Atlético Mineiro (Mineiro)

Sogna l’estero, pa-pam-pam-pam (Pam-pam-pam)

[Strofa 1]

Un bébé nella zone con la mano fa “LA”

Ha una sacoche di Vuitton e una tuta del Real

Dietro un cagoule ci sono i sentimenti di un bébé, ah

Non li racconta a nessuno, li tiene dentro e gli fanno mal

Litigano mamma е papà, casa sua non era normal

Sul balcone ci sta a malapena lui е una cigar

Cinque euro nella sacoche blanc non gli tirano su il moral

Copriva i suoi occhi marroni chiari come dune di Pilat

Bébé, bébé, bébé, bébé indossa le tute complete

Abbina il bianco e il verde, ah (Ah)

[Pre-Ritornello]

Non è nelle vie parisiennes

Povero, provincia rhodense

Tutti Camoranesi o Nedvěd, ah

[Ritornello]

Joao Cancelo, maglia Juventus, borsello nero

Qua un bébé sogna l’estero (‘Stero)

Sogna l’estero, pa-pa-pam-pam

Rio de Janeiro, sentiva freddo

Montgomery, maglia dell’Atlético Mineiro (Mineiro)

Sogna l’estero, pa-pam-pam-pam

[Strofa 2]

Ah, e bébé vuole solo andare all’estero (Eh)

Oh mamma, mamma, gli ho fatto una promessa

Lo porterò con me in un tour europeo (Ah, ah)

Alla bandiera gli mancava una stella

Dal Duomo alla Torre Eiffel al Colosseo (Ah-ah, ah-ah)

E la provincia stava nella miseria (Ah-ah, ah-ah)

Una sacoche era vuota, teneva solo mezzo euro (Ah-ah)

Ora ci sta una mezza (Ah)

Gucci o Louis V sta sulle spalle di Seba (Pa-pah)

Una bianca, una blu e una nera

Mamma non corre più per fare la spesa (Eh)

Sta dando da mangiare a mia sorella (Pa-pa-pa-pah)

Fare la *sniff* non è da criminale (Eh)

Fare la *** non è da criminale (Eh, no, no)

Sai che è più difficile fare del bene (Pah) ed è per questo che tutti fanno del male

Ragazzini dentro alle case ALER si vergognano, non vogliono parlarne

Girano un video in una popolare

Un disco d’oro lo regalano a ma mère

Non avere niente, impari poi a dare

Sono nato in una cité, voglio andarmene

Prima metto a posto a me e mia madre

Non compro collane, macchine bugiarde

[Bridge]

“LA”, con la mano “LA”

Un petit fa “LA”

Un poto fa “LA”

La zone fa “LA”

I bébé sono malad

Non cambian mentalità

(Un bébé sogna l’estero, non vuole stare in Italia)

[Ritornello]

Joao Cancelo, maglia Juventus, borsello nero

Qua un bébé sogna l’estero (‘Stero)

Sogna l’estero, pa-pa-pam-pam

Rio de Janeiro, sentiva freddo

Montgomery, maglia dell’Atlético Mineiro (Mineiro)

Sogna l’estero, pa-pam-pam-pam (Pam-pam-pam)

