Adult Swim ha rilasciato un nuovo trailer di Rick and Morty, che tornerà per la quinta stagione il 20 giugno.

La clip non offre molto in termini di trama – non sorprende – ma vanta una raffica di battute e un montaggio di clip da questa prossima serie di folli caos fantascientifici. Vediamo robot insetti volanti, cloni di Rick, portali interdimensionali, strani uomini dell’oceano e una sorta di surreale avventura post-apocalittica in stile Mad Max in cui Rick indossa un vestito di pelle succinto con un pesce spada che inspiegabilmente gli perfora l’addome.

Come osserva Deadline, Adult Swim prevede di fare il Rick and Morty Day il 20 giugno, offrendo ai fan ulteriori anticipazioni, filmati dietro le quinte e altre sorprese per accompagnare il ritorno dello spettacolo.

Rick and Morty è stato creato da Justin Roiland e Dan Harmon. Roiland dà la voce sia a Rick che a Morty, mentre il cast vanta anche Sarah Chalke nei panni di Beth, Chris Parnell nei panni di Jerry e Spencer Grammer nei panni di Summer.