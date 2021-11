Siamo dunque arrivati alla conclusione di una diatriba che dura, ormai, da diversi mesi? Speriamo di sì! E a porvi fine potrebbero essere le dichiarazioni del regista Ridley Scott (Chi protegge il testimone, Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto, The Counselor – Il procuratore) che ha finalmente deciso di dire la sua rispetto al sequel de Il Gladiatore, con alcune parole che sono assolutamente inequivocabili!

A quanto pare, infatti, per Ridley Scott decidere di non dirigere il sequel di uno dei kolossal più amati di tutti i tempi, Il gladiatore che ha, tra le altre cose, consacrato la fama dell’attore Russell Crowe (Master & Commander – Sfida ai confini del mare, Un’ottima annata – A Good Year, L’uomo con i pugni di ferro), sarebbe una scelta estremamente stupida da parte sua. Questa, dunque, è la visione espressa dal regista inglese mentre il sequel è ancora in fase di sviluppo.

Il sequel del film, in realtà, è in lavorazione da oltre un decennio e non ci sarebbe ancora una data certa rispetto alla sua uscita nelle sale. Ridley Scott si è sempre detto interessato a sviluppare un seguito della storia, ma le difficoltà nel pensare a una nuova narrativa che potesse giustificare il ritorno di Russell Crowe, nonostante la morte del suo personaggio, finora hanno rappresentato un ostacolo notevole.

In realtà, però, le dichiarazioni dell’attore hollywoodiano non sono sempre state lusinghiere rispetto al progetto – ve ne avevamo parlato qui -, e quindi bisogna capire se effettivamente lui ne farà parte, o se preferirà sfilarsi.

Le parole di Ridley Scott sul sequel de Il Gladiatore

Adesso, però, a quanto pare Ridley Scott ha deciso di tornare a parlarne, e ha confermato che uno script de Il Gladiatore 2 è già in fase di lavorazione, dichiarandosi pronto al ritorno sul set una volta concluse le riprese del suo film su Napoleone, dal titolo Kitbag.

Se il progetto fosse confermato in maniera definitiva e certa, secondo alcune indiscrezioni, la storia sarà ambientata circa vent’anni dopo gli eventi narrati nel primo film. Il protagonista dovrebbe essere Lucio, il figlio di Lucilla – interpretata da Connie Nielsen (One Hour Photo, The Galapagos Affair: Satan Came to Eden, Zack Snyder’s Justice League) che a marzo di quest’anno ha fatto intendere di essere coinvolta nel progetto – e il nipote di Commodo, l’imperatore assassinato da Massimo Decimo Meridio nel finale della pellicola originale.

A quanto pare, dunque, durante un’intervista rilasciata dal regista al The Zoe Ball Breakfast Show, a domanda precisa rispetto alle sue intenzioni sull’accettare o meno la regia de Il Gladiatore 2, Ridley Scott è stato lapidario e molto chiaro:

“Come potrei non dirigere il sequel? Sarebbe estremamente stupido da parte mia non farlo, non è vero?”

La grande attesa per un eventuale sequel de Il gladiatore è innegabile e anche internazionale: tutti coloro che hanno amato il primo film ne vorrebbero anche un secondo. Sebbene i dettagli della trama e del casting rimangano per ora top secret, sarà interessante vedere se e come verrà orchestrato il ritorno del personaggio di Russell Crowe, sempre che accetti di far parte di questo progetto!