Rihanna torna a calcare le scene musicali con un brano proveniente dalla colonna sonora di “Black Panther: Wakanda Forever”, nuovo capitolo della Marvel Studios in uscita nei cinema italiani il prossimo 9 Novembre.

Il brano, rilasciato oggi, 28 ottobre 2022, si intitola “Lift me up“: è stato scritto dalla stessa Rihanna insieme alla cantante Tems, al regista Ryan Coogler e al compositore della sountrack del film Ludwig Goransson, ed è dedicato al compianto Chadwick Boseman, l’attore che ha impersonato il personaggio di Pantera Nera nei precedenti titoli della Marvel e che è venuto a mancare il 28 agosto del 2020 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Come dichiarato da Tems, una dei sopracitati artisti che hanno lavorato a questa canzone, “Lift me up” è per quanto lo riguarda anche un “caldo abbraccio rivolto a tutti coloro che ha perso nella sua vita“.

Significato della canzone

“Lift me up” è un’invocazione a non essere abbandonati, a esseri stretti dalla persona cara per rimanere al sicuro e al riparo, e ad essere altresì avvolti simbolicamente dal calore del suo amore anche quando ella fisicamente non c’è.

Traduzione del testo di “Lift me up”

[Ritornello]

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi vicino

Al sicuro e al riparo

[Verso 1]

Brucio in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Avvolgimi nel calore del tuo amore

Quando te ne vai, tienimi al sicuro

Sana e salva

[Ritornello]

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi vicino

Al sicuro e al riparo

[Verso 2]

Annegando in un mare infinito

Prenditi un po’ di tempo e resta con me

Avvolgimi nella forza delle tue braccia

Tienimi al sicuro

Al sicuro e al riparo

[Ritornello]

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi al sicuro

Al sicuro

[Verso 3]

Brucio in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Tienimi al sicuro

Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore

[Ritornello]

(Sollevami) Sollevami tra le tue braccia

(Tienimi giù) Ho bisogno di amore, ho bisogno di amore, ho bisogno di amore

(Tienimi vicino) Tienimi, tienimi

(Sollevami) Tienimi, tienimi, tienimi, tienimi, tienimi

(Tienimi giù) Tienimi, tienimi, tienimi

(Tienimi al sicuro) Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore

–

Cosa pensate di questa canzone? Vi è piaciuta? Ditecelo qui sotto nei commenti!