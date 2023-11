“River Wild” condivide il nome con il thriller degli anni ’90 (1994 per l’esatezza) con Meryl Streep e Kevin Bacon, ma non è un remake. Prende in prestito la premessa di base e l’ambientazione del film originale, ma introduce personaggi e situazioni diversi. È una storia nuova, con una struttura simile, quindi non è necessario aver visto o ricordare “The River Wild” del 1994 per vedere questo nuovo film.

Spesso le descrizioni della trama rivelano troppo, ma in questo film, la comparsa del cattivo a 1/3 del film è una svolta interessante, soprattutto perché non ti aspetti chi sia. I personaggi lasciano indizi, quindi la rivelazione non è forzata, ma rimane sorprendente. Eviterò spoiler, anche se altri siti potrebbero non fare lo stesso.

Trasformare un personaggio principale in un cattivo così presto è una mossa audace ma coinvolge lo spettatore nel film. La seconda parte di River Wild rallenta, ma è qui che si costruisce l’atmosfera. C’è un riferimento a “Un tranquillo weekend di paura” all’inizio, e il film riesce a creare la stessa inquietante atmosfera senza riferimenti diretti.

I personaggi vengono sviluppati soprattutto nella parte centrale, dopo un’iniziale sequenza thriller e prima di una scena d’azione più intensa. Joey e Trevor hanno un rapporto molto teso all’inizio e anche il rapporto di Joey con Gray è diffidente, e le ragioni vengono rivelate in seguito. Si sarebbe potuto fare di più con i personaggi e il loro passato per dare maggiore forza al film, ma ciò che viene offerto è sufficiente per mantenere l’interesse nella storia.

“River Wild” è perfettamente strutturato per il suo genere: ha la giusta quantità di azione, costruzione dell’atmosfera e suspense, il tutto nell’ambientazione ideale. La cinematografia è molto bella, e mi piace come la natura viene usata non come nemico né come salvatore nella storia: non è uomo contro natura, ma uomo contro uomo nella natura, e sarà l’uomo a dover intervenire. Tuttavia, la sceneggiatura presenta alcune debolezze tipiche dei thriller a basso budget. Alcune battute sembrano forzate e fuori luogo, tanto da farti distrarre dall’azione. Alcune scene nel terzo atto ti faranno probabilmente gridare allo schermo, mentre guardi i personaggi lottare invano per riprendere il controllo della situazione.

La performance di Adam Brody (Trevor) è una delle più interessanti. In “River Wild”, Brody abbandona quella spensieratezza che gli è stata a lungo associata e si immerge nell’energia frenetica di Trevor. Trevor diventa un cattivo credibile quando ti rendi conto che agisce più per disperazione che per sete di sangue.

Il film è anche l’occasione per vedere tre attori con grande chimica lavorare insieme, sia nelle scene conversazionali che in quelle di lotta. Anche i momenti drammatici provocano qualche risata, data la loro naturale inclinazione alla commedia. Tuttavia, Brody e Meester, che sono sposati nella vita reale, riescono a creare una vera tensione in ogni loro interazione sullo schermo.

Le scene finali d’azione sono esagerate per il film e un po’ irrealistiche; sono ben riprese, ma allo stesso tempo sembrano un po’ banali. Il film avrebbe meritato un finale più interessante, ma quello che offre è accettabile.

Se ti piacciono i thriller ambientati in acqua e nei boschi, questo River Wild fa per te. Adoro questo tipo di ambientazione e il film ha soddisfatto le mie aspettative, anche se non le ha superate.

E tu hai visto River Wild? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti qui sotto.