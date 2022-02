Riverdale è una serie tv statunitense di genere teen drama che ha fatto il suo debutto nel 2017 su Netflix ed ha ottenuto, fin da subito, un ottimo riscontro da parte del pubblico. All’attivo ha sei stagioni anche se in Italia è da poco uscita la quinta stagione e tutti sono in attesa della sesta dove ci saranno importanti novità e soprattutto il tanto atteso crossover tra Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Arrivati a questo punto, in tanti si chiedono se dopo la sesta stagione si andrà avanti anche con la settima ed oltre o se si arriverà alla fine. A quanto pare, il settimo capitolo ci sarà anche se potrebbe coincidere con il capitolo finale. Già qualche settimana fa l’attrice Lili Reinhart, colei che ha vestito i panni di Betty Cooper, ha parlato a proposito di questa possibilità durante una live su Instagram dove ha affermato:

“Speriamo in una settima stagione. E poi questa sarà probabilmente l’ultima”.

Parole che hanno alimentato le perplessità dei fan e che ora vengono alimentate anche da un’altra protagonista della serie tv, ovvero Camila Mendes nota per aver interpretato Veronica Lodge. L’attrice, durante un’intervista con Entertainment Tonight ha affermato che:

“A Riverdale do un’altra stagione. Pensa che avremo almeno una settimana stagione. Qui ci speriamo. Poi vedremo”.

I protagonisti di Riverdale

D’altronde tutto questo potrebbe avere senso visto che i membri del cast di Riverdale hanno rivelato di avere un contratto che li lega alla serie tv per sette stagioni, a dirlo anche Cole Sprouse, colui che ha vestito i panni di Jughead:

“E’ un contratto standard per chi fa televisione, poi non so cosa succederà dopo”.

Quindi al momento non vi sono certezze: non sappiamo se la settima stagione sarà davvero la fine o se si andrà avanti. I protagonisti, dal canto loro, sembrano essere convinti che la settima stagione sarà quella finale. Non ci resta altro che aspettare. Per il momento, la sesta stagione è in onda negli Stati Uniti dove sono andati in scena i primi cinque episodi ed a breve si continuerà fino agli episodi finali, attesi con ansia. Inoltre, lo scorso dicembre, Riverdale ha raggiunto un importante traguardo con i primi 100 episodi da quando è andato in onda: per l’occasione è andato in onda uno speciale con il ritorno di personaggi storici come Jason, il fratello gemello di Cheryl.

E tu sei un fan della serie Riverdale? Secondo te la settima stagione sarà l’ultima? Ti aspettiamo nei commenti!