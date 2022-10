Riverdale è una serie tv thriller che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 2017 e che ha all’attivo sei stagioni per un totale di 117 episodi che appassionano. Infatti, si tratta di una serie tv molto amata dal pubblico poiché è in grado di creare suspense e di far appassionare tutti, anche i più scettici. Per questo motivo, ora, c’è grande attesa per l’uscita della settimana stagione e finalmente arrivano le prime novità. Infatti, sono ufficialmente iniziate le riprese di Riverdale 7 e a renderlo noto è lo stesso Ted Sullivan, scrittore e produttore esecutivo, che tramite i suoi profili social ha scritto che:

“Non riesco a credere che siamo davvero qui. Ma sta arrivando una stagione così fantastica. Non vedo l’ora che tutti voi lo vediate”.

A discapito di quanto si era detto, i rumors non sono stati confermati ed anzi sono stati smentiti da Ted Sullivan che ha affermato come la settima ed ultima stagione non sarà ridotta o più corta rispetto alle precedenti, ma avrà la giusta lunghezza per potergli dare il commiato che si merita e che chiuderà il cerchio. Visto che le riprese sono iniziate proprio in questi giorni, viene spontaneo pensare che la settima stagione di Riverdale arriverà sul piccolo schermo entro il prossimo anno. Se non avete ancora avuto modo di vedere la sesta stagione di Riverdale non andate avanti con la lettura di questo articolo per evitare gli spoiler. Alla fine del sesto capitolo Archie, Veronica, Betty, Cheryl e Jughead, ovvero i protagonisti, si trovano a lottare contro Percival Pickens, lo stregone del controllo mentale, ma soprattutto contro il suo folle piano di poter portare una cometa in città prima di far ritorno nel suo universo.

Gli attori di Riverdale

Questo evento ovviamente ha portato con sé delle importanti conseguenze, prima tra tutte quella in cui i protagonisti si sono risvegliati in una versione di Riverdale che riflette i fumetti di Archie e proprio da qui ricomincerà la nuova stagione con la compagnia di amici che tornerà al liceo, ma tornando indietro negli anni 50 e, più precisamente, al giorno successivo la morte di James Dean. Tutti hanno dimenticato cosa è successo tranne Jughead che ha memoria di quello che ha vissuto e soprattutto del viaggio nel tempo fatto insieme ai suoi amici quindi, viene spontaneo pensare, che si partirà proprio da questo e si cercherà di fare chiarezza sempre se riuscirà a condividere i suoi pensieri con i suoi amici ed a risultare credibile ai loro occhi. Una cosa è certa: ci sarà una nuova realtà di Riverdale e dei suoi protagonisti con personaggi diversi rispetto a quelli che abbiamo conosciuto in questi anni. Sarà, senza dubbio, un’ultima stagione davvero unica ed originale attesa con ansia da tutti ed ovviamente c’è anche un pò di tristezza nel sapere che poi tutto si concluderà per sempre.

E tu sei un fan di Riverdale? Cosa ti aspetti dalla settima ed ultima stagione e dai suoi protagonisti? Ti aspettiamo nei commenti!