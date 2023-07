Robert Downey Jr., co-protagonista di “Oppenheimer” sullo schermo insieme a Cillian Murphy, sta lodando la sua interpretazione nei panni proprio di J. Robert Oppenheimer.

“Non ho mai assistito a un sacrificio più grande da parte di un attore protagonista nella mia carriera”, ha detto l’attore facendo riferimento al nuovo film diretto da Christopher Nolan.

Downey Jr. ha poi aggiunto: “Sapeva che sarebbe stato un grande progetto quando Chris lo ha chiamato. Ma penso che avesse anche l’umiltà necessaria per sopravvivere interpretando un ruolo come questo”.

Sul set a volte capitava, racconta l’attore di avere dei giorni liberi ma Murphy invece di cercare di riposarsi li passava a studiare le battute per i giorni seguenti.

Robert Downey Jr. e Cillian Murphy in “Oppenheimer”

Murphy mentre era impegnato nel ruolo di protagonista ha anche parlato della sua perdita di peso rimanendo fedele al personaggio che stava interpretando.

“È come se fossi su questo fottuto treno che sta solo bombardando. È bang, bang, bang, bang. Dormi per qualche ora, ti alzi, sbattilo di nuovo “, ha detto Murphy a IndieWire riguardo alla sua performance. “Stavo correndo con un’energia pazzesca; Ho superato una soglia in cui non mi preoccupavo del cibo o altro. Ero così dentro, uno stato di iper-qualcosa. Ma è stato bello perché il personaggio era così. Non ha mai mangiato”.

L’attore ha inoltre dichiarato che in “Oppenheimer” ha alternato sigarette e pipe e ha modellato il suo comportamento durante le riprese aggiungendo: “In casi come questi diventi un po’ competitivo con te stesso, il che non è salutare. Non lo consiglio”.

