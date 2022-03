Rocco Hunt è un cantante di Salerno classe 1994 diventato famoso nel 2014 quando ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il singolo Nu Juorno Buono che, ancora oggi, è un successo. Clementino, invece, è un rapper di Avellino classe 1982 protagonista di brani come Luna, Oracolo del sud, Quando sono lontano, La cosa più bella che ho per citarne alcuni.

Entrambi sono molto amati nel panorama della musica italiana tanto che ogni volta che collaborano insieme è sempre un grande successo. Per questo motivo, pare che la Rai abbia deciso di puntare su di loro e farli debuttare nelle vesti di conduttori. Stando a quanto riferisce Blogo, che pare non avere dubbi su questa indiscrezione, i due sarebbero pronti per debuttare al timone della nuova edizione di Made in Sud, famoso show comico che va in onda su Rai 2 prendendo, così, il posto di Stefano De Martino. Si tratterebbe di un cast totalmente rinnovato che dovrebbe vedere anche la presenza di nuove ragazze come Flora Canto e Lorella Boccia.

Rocco Hunt e Clementino

D’altronde, Clementino ha potuto contare sulla “raccomandazione” del suo amico e collega Gigi D’Alessio che lo ha consigliato vivamente alla Rai ed alla Fremantle, società che collabora con la produzione di Made in Sud. Al momento le notizie non sono state né confermate né smentite dai diretti interessati anche se, inutile dirlo, i fan di Rocco Hunt e di Clementino sono già entusiasti e non vedono l’ora che questi rumors possano diventare realtà. Di sicuro rappresenterebbe un ottimo traguardo raggiunto dai due cantanti che potrebbero, in questo modo, conquistare anche il pubblico televisivo grazie al loro talento ed alla loro simpatia.

E tu cosa ne penseresti di Rocco Hunt e Clementino alla conduzione di Made in Sud? Hai mai seguito lo show comico? Ti aspettiamo nei commenti!