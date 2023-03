Rocco Pagliarulo, da tutti noi conosciuto semplicemente come Rocco Hunt, è un cantante di Salerno classe 1994. Nel giro di poco tempo è riuscito a diventare uno dei volti e delle voci più amate del panorama della musica italiana, soprattutto dopo la vittoria ottenuta nel 2014 al Festival di Sanremo con il brano Nu juorno buono nelle Nuove Proposte, canzone che, ancora oggi, fa cantare tutti.

Con il passare del tempo è riuscito a farsi strada in un mondo difficile come lo è quello della musica italiana ed è diventato un punto di riferimento. Voce di brani come Ti volevo dedicare, A un passo dalla luna, Fantastica, Un bacio all’improvviso fino a Caramello con Elettra Lamborghini (uno dei tormentoni della scorsa estate) e Che me chiamme a fa? Ed oggi Rocco Hunt è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 31 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Non litighiamo più che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming e che arriva a distanza di cinque mesi da A’ vita senz’e te (Me fa paura).

Il cantante Rocco Hunt

Il significato di Non litighiamo più

Non litighiamo più, il nuovo singolo di Rocco Hunt, è stato scritto dal cantante stesso insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta (entrambi già complici del successo del brano Bellissima di Annalisa). Ascoltando il pezzo ci passano davanti gli occhi le immagini di una vita vissuta a pieno. Il protagonista del brano è un amore forte e solido che, ad ogni litigio o caduta, torna in piedi ed è più forte di prima. Ad attirare l’attenzione è, soprattutto, una frase che Rocco Hunt canta spesso “Non si fa pace con i missili” e vedendo il periodo storico che stiamo vivendo, il brano può assumere un significato universale. In Non litighiamo più avviene l’incontro tra il Rocco Hunt del passato (il poeta urbano) e quello del presente, con il cantante pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Nel frattempo, Rocco Hunt si prepara per tornare live nel progetto L’ammore overo – Una notte fantastica: due eventi all’Arena Flegrea di Napoli in compagnia di Alessandro Siani. La data del 5 luglio è già sold out, ma sono rimasti gli ultimi biglietti per la data del giorno dopo, il 6 luglio. Il cantante e l’attore promettono di portare musica, allegria, energia positiva e tante sorprese nel corso di queste due serate attese con ansia.

E tu sei un fan di Rocco Hunt? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Non litighiamo più? Ti aspettiamo nei commenti!